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Как перестать завидовать чужим успехам: три совета

Сегодня, 17:37

Психолог советует людям понять свою ценность и не верить всему, что публикуют в соцсетях

Сезон отпусков в самом разгаре, поэтому все соцсети завалены различными фотографиями с моря, гор, шашлыков и летних террас. И вся эта демонстрация хорошей жизни не всегда легко воспринимается, а часто еще и вызывает чувство зависти, в попытках сравнить свою жизнь с той, что на картинке. Детский и семейный психолог Светлана Ройз на своей странице в Facebook дала три совета, как перестать завидовать чужим успехам.

1. Люди врут

И делают они это довольно часто, отмечает Светлана. Бывает так, что человек делает пост или публикует радостное фото, а потом вдруг пишет личное сообщение – как раз о проблемах в той области, о которой "радужный пост", возможно, вызывающий у других нарциссические страдания, пишет психолог.

Она также отметила, что на создание этого иллюзорного мира в соцсетях, уходит слишком много энергии. Кроме того, чтобы поддерживать это "вранье" на постоянной основе создается еще и напряжение, которое провоцирует тревогу, что тебя в любой момент могут разоблачить.

Как перестать завидовать чужим успехам
Как перестать завидовать чужим успехам
Фото: stocksnap.io

2. Нашему мозгу сложно поддерживать 100% "одаренность"

Гениальность – слишком затратная по ресурсам, отмечает Ройз. И если у нас где-то "гипер" способность, то где-то может быть "гипо", то есть в чем-то вы хороши, а в чем-то – нет. Но люди в публичном пространстве любят демонстрировать свои самые лучшие черты, избегая негатива.

"Мы сравниваем себя и другого, но видим только часть его, мы не знаем, что у него "недоукомплектовано". Восхищаясь чертами других, грустя о себе и завидуя – мы ж не знаем, где у них "недо", что им приходится развивать, достраивать", – поясняет психолог.

3. Хочу быть, как ты

Когда люди говорят, что хотят быть как кто-то, то должны понимать, что им придется и пройти через все то, что прошел человек, на которого вы ровняетесь. Мы не знаем, чем оплачен успех других людей и сколько невидимых усилий за внешней легкостью.

"То, что дается легко в работе – это уже бессознательная компетенция – благодаря годам ежедневной практики", – делиться Светлана и советует: "Хочешь быть, как другой – узнай, чем он "оплатил", что вложил в свой успех".

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В детстве нас много сравнивали с другими детьми, делая это специально под маской "мотивации" или даже неосознанно. Но отпечаток этого остается с человеком и тогда, когда вырастает. Важно научиться понимать свою ценность.

"Многих из нас в детстве не учили – что мы ценны сами по себе. Что сравнивать можно только подобное. Что когда нас сравнивали с братьями/сестрами/одноклассниками в детстве – это вообще-то манипуляция под видом "мотивации", создающая лишнюю тревожность и провоцирующая неуверенность и "невроз достижений". Нам не рассказывали, что мы ценны и своей исключительностью и разностью. И, конечно, есть то, в чем мы все похожи, но то, в чем мы отличаемся, наше "несовершенство" или то, что мы привыкли им считать – часть нашего дара", – пояснила психолог.

Она говорит о важности стать тем, кто вы есть. А маркером вашей зрелости и силы может быть и то, что успех других не будет провоцировать в вас ощущение собственного ничтожества, уязвимости, злости и слабости.

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Источник: Сегодня
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