Как пережить насилие: советы психолога

Стать жертвой насилия – означает пережить травмирующий опыт, который в последствии может влиять на качество жизни

Насилие на элементарном уровне можно разделить на физическое и психологическое. Это может быть избиение, толкание, незаконное ограничение свободы и прав человека или, например, уничижение, оскорбление, давление, угрозы, психологические игры и манипуляции в корыстных целях. Об этом психолог Марина Журбенко рассказала Сегодня.Lifestyle и дала советы тем, кто столкнулся с насилием, как его пережить.

Стать жертвой насилия – означает пережить травмирующий опыт, который в последствии способен влиять на качество жизни и построение социальных связей жертвы. Характерной общей чертой для всех видов насилия является то, что любая его форма ведет к ощущению себя никчемным.

Как пережить насилие Фото: freepik.com

Кроме того, все это еще и сопровождается неприятными моментами: страхом, депрессией и саморазрушительным поведением, тревожностью, чувством вины и стыда, озлобленностью, агрессией, горечью, желанием мести, беспомощностью, бессилием, а также физическими симптомами, такими как панические атаки, головные боли, проблемы со сном, боли в солнечном сплетении и животе.

"Парадокс состоит именно в том, что независимо от вида насилия, жертва может молчать о происходящем и оправдывать поведение насильника. Пережившие насилие, в большинстве случаев, испытывают чувство стыда и страха, которые и мешают обратиться за помощью. А еще, вера в то, что "муж-тиран исправиться" или страх разозлить его еще больше и потерпеть следующее издевательство. Что касается психологического насилия, то если этот процесс затяжной, – это очень угнетает чувства достоинства, уважения к себе и тогда обращение за помощью становиться практически невозможным", – пояснила эксперт.

За свою жизнь физическое или сексуальное насилие хотя бы раз переживала каждая четвертая украинка в возрасте 15−49 лет. Вслух о своей проблеме осмеливается рассказать только одна из трех женщин.

Одна из главных проблем — это толерантность к насилию на социально-культурном уровне. Убеждения, что домашнее насилие — это "нормально", потому что так было с нашими мамами, бабушками. Или убеждение, что если об этом заявить и признать факт случившегося, то это позор.

"Но знаете, что самое страшное? Это когда маленькая девочка или подросток подходит к своей маме и говорит, что отчим с ней что-то делает, по всем описаниям похожее на растление и сексуальное насилие, а мама ей отвечает говорит, что она все выдумала и вообще спровоцировала своим внешним видом или поведением. Страшных историй я знаю очень много. Каждый случай вопиющий. Я хочу призвать всех женщин, что в случае насилия ВСЕГДА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ! Ситуации могут быть очень разными, единичные или повторяющиеся, но в любом случае нужно бежать за помощью и делать все для того, чтобы это прекратить", – поясняет психолог.

Как помочь человеку, который пережил насилие

"Горячие линии", экстренные службы психологической помощи, телефон доверия.

Очная работа с психологом.

Групповое сопровождение и работа с психологом в группе поддержки.

По слова эксперта, очень важно и необходимо для психолога установить двустороннюю связь и доверие, создать комфортную для человека обстановку конфиденциальности и покоя. Для клиента чрезвычайно важно осознавать собственную безопасность и отсутствие насильника. Это помогает собраться с мыслями и сосредоточиться на своем актуальном состоянии.

Задача консультанта в таком случае — сосредоточив внимание на обращении клиента, установить факты без какой-либо интерпретации, включать в ходе консультирования рефлексию, т. е. прислушиваться к своему внутреннему состоянию, отслеживать свои чувства и мысли, научиться их принимать и управлять ими.

Как пережить насилие Фото: pexels

"Умение сдерживать собственные эмоции и чувства позволяет консультанту спокойно и взвешенно оценить ситуацию, в которой оказалась жертва насилия, предложить ей информационную помощь и помочь принять решение самой, тем самым обретя уверенность и силу. Эти консультационные приемы получили название "кризисная интервенция". Главная цель кризисной интервенции — помочь женщине эффективно справиться с травмой из-за насилия", – пояснила Марина.

Для этого в процессе консультирования ставится три задачи, разрешаемые с помощью психотерапевта:

адекватное и ясное представление о происшедшем;

управление своими чувствами и реакциями, преодоление аффекта;

формирование поведенческих моделей, позволяющих справиться с последствиями травмы.

Как правильно себя вести родственникам жертвы насилия

По словам Марины, чаще всего, о факте насилия узнают первыми родственники, близкие или подруги. Существует всего три правила, которые должен знать каждый, чтобы правильно себя вести.

1. Не обвинять и не давать никаких оценок

Слова о том, что нужно было смотреть по сторонам или всегда носить с собой балончик – забудьте о них. Это уже произошло! Оставьте нравоучения и рассказы о методах самообороны для тех, кто ни разу не переживал насилие в своей жизни.

2. Не пугаться реакций жертвы

Панические атаки, которые могут появиться в следствии пережитого, внезапные приступы страха, пост-травматический синдром – все это закономерные процессы. Не стоит бояться этого. Будьте рядом с жертвой и помогайте ей заземлиться простыми методами, такими как держать за руку, вовремя дать стакан воды, умыться, обнять и позволить плакать. Одним словом не отрицать никаких ее чувств и телесных проявлений.

3. Внимательно слушать

Самое важное, чтобы близкий человек не бросил в подобной ситуации. Именно он может адекватно и трезво оценить куда и к кому вовремя обратиться за помощью и, что немаловажно, дать определенные советы в нужной форме.

"Я сама когда-то столкнулась с непониманием и чувством вины за свои панические атаки. Я была убеждена, что для того, чтобы обратиться за помощью – нужен более весомый повод. Теперь же, эти убеждения я считаю совершенно абсурдными", – поделилась личным опытом психолог.

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