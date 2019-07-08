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Ретроградный Меркурий в июле 2019: что нельзя делать и как пережить

Чем лучше заняться в период ретроградного Меркурия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Как пережить ретроградный Меркурий
Как пережить ретроградный Меркурий
Фото: pexels.com

Летом 2019 года Меркурий станет ретроградным с 8 июля и продлится этот астрологический период до 1 августа. Что же означает ретроградное движение для простого обывателя? Ретроградным движением астрономы называют такое "скольжение" планет в космосе, когда условному наблюдателю с Земли покажется, что планеты двигаются вспять. В Солнечной системе все небесные тела подтверждены такому обратному "танцу", кроме Луны и Солнца.

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Меркурий становится ретроградным три раза в год и это по-своему влияет на землян. Ведь планета Меркурий была названа в честь римского бога скорости, информации и торговли. Этот быстрый бог в крылатых сандалиях оперативно доставлял информацию к героям. По аналогии становиться ясно, что в период прямого движения этой планеты с коммуникацией все хорошо, и техника обычно не ломается, а вот во время ретроградного Меркурия начинаются проблемы в офисах, сделки не подписываются, а письма теряются. Читайте о том, как же пережить этот сложный период и не наломать дров.

Как пережить ретроградный Меркурий в июле 2019

Не удивляйтесь, что в отношениях между друзьями, близкими и коллегами возможны ссоры, конфликты и недопонимания. Рекомендуется не отвечать грубостью на грубость, а следить за собственными ответами и не спешить хлопать дверью после каждой реплики.

Будьте осторожны — в период действия ретроградного Меркурия есть риск возобновления старых отношений, любовных или дружеских, которые в прошлом не принесли ничего хорошего. Лучше не возвращаться к прошлому, а попытаться найти нового человека, который сможет изменить вашу судьбу к лучшему.

Также ретроградный Меркурий также способствует переосмыслению разных аспектов жизни и очищению от прошлого.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий в июле 2019

  • Крупные финансовые операции отложите. Не берите деньги в долг и сами не давайте их взаймы.
  • Не рекомендуется начинать новые проекты. 
  • Любые возникшие в этом периоде идеи и планы нужно записывать, но откладывать в сторонку до поворота Меркурия в прямое движение.
  • Нельзя совершать крупные покупки (особенно средства связи и передвижения, есть риск поломки), подписывать важные документы.
  • Лучше не менять место работы или уходить со старой работы и вступать в новую должность.

Чем опасен период ретроградного Меркурия
Чем опасен период ретроградного Меркурия
Фото: pexels.com

Что нужно делать в период ретроградного Меркурия в июле 2019

  • Нужно навести порядок в делах и в доме, например, разгрести завалы.
  • Провести ревизию в информационной части своей жизни, проверяйте почту, почистите список друзей в соцсетях.
  • Отдайте моральные долги, например, позвоните маме или встретьтесь со старым школьным другом.
  • Завершите старые проекты. 

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить другу-Раку

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