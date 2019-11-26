Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как писать письмо Деду Морозу: шесть полезных советов

Эти советы подойдут как детям, так и взрослым, которые решат написать письмо

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:11
Как правильно писать письмо Деду Морозу
Как правильно писать письмо Деду Морозу
Фото: Pexels

До Нового года 2020 осталось чуть больше месяца и самое время заняться важными делами. К ним же можно отнести и написание письма Деду Морозу. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал шесть полезных советов, которые помогут правильно составить важный "документ" для Деда Мороза, чтобы он точно ничего не забыл.

Как своими руками сделать необычные сладкие подарки – смотрите видео:

1. Приветствие

Вежливость цениться всегда и везде, и этот случай – не исключение. Слова "уважаемый Дед Мороз" или "дорогой Дедушка Мороз" однозначно расположат к себе. Ведь нельзя просто взять и сразу начать требовать подарки.

2. Вежливость всегда и во всем

Вежливость важна не только в обращении к Деду Морозу, но и в дальнейшем тексте вашего письма. Не лишним будет спросить, как дела у Дедушки Мороза, как он себя чувствует, не устал ли он еще. Кроме того, не забывайте поздравить Деда Мороза с наступающим праздником.

Читайте также:
Гороскоп на 2020 год для знака Дева: желания не совпадут с возможностями

3. Представьтесь

Помните, что Дед Мороз один, а тех, кому он приносит подарки очень много. Поэтому не лишним будет представиться и написать несколько строк о себе. После чего уже можно будет перейти к просьбам о подарках.

4. Не будьте жадиной

У каждого человека есть несколько желаний, которые он хочет воплотить в жизнь. Но это совсем не значит, что над письмом Деду Морозу необходимо сидеть сутки и писать ему все свои 50 желаний. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, но наиболее важном для вас.

Как правильно просить подарки у Деда Мороза
Как правильно просить подарки у Деда Мороза
Фото: stocksnap.io

5. Обещания Деду Морозу

Важно понимать, что ничего не происходит просто так и подарки не дарят просто потому что праздник. Важно научиться обещать и делать что-то взамен. Например, не вредничать целый год, хорошо учиться, помогать маме убираться в доме и подобное.

6. Красивое завершение

Списком подарков заканчивать письмо нельзя. Необходимо обязательно поблагодарить Деда Мороза за внимание и вежливо попрощаться.

Тем временем мы выяснили, нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует – советы психолога.

Все подробности в спецтеме Новый год и Рождество 2019

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
26 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует – советы психолога Куда поехать на Новый год 2020 на море: ТОП-5 теплых и недорогих стран
Новый год подарки Дед Мороз письма Деду Морозу праздники
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Слезы Ризатдиновой и триумф Мишиной: Финал «Танців з зірками»
Слезы Ризатдиновой и триумф Мишиной: Финал «Танців з зірками»
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Дизайн коридора: 5 простых уловок. Фото
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака: чем опасен этот день

Вчера, 16:19Fun

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 14:40Travel

"Черная пятница" в Ryanair: началась распродажа самых дешевых авиабилетов

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 11:00Food

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Вчера, 01:13Шоу-бизнес

Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

Новости партнеров

Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Куриное филе в сметанном соусе на сковороде: непередаваемый вкус
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Маша Ефросинина рассказала о болезни дочери
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Роскошь бытия: Камалия показала свой дом и идеальную семью
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Алла Пугачева вышла в свет в обтягивающих штанах (фото, видео)
Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Что делать, если изо рта появился неприятный запах