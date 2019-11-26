Как писать письмо Деду Морозу: шесть полезных советов

Эти советы подойдут как детям, так и взрослым, которые решат написать письмо

Как правильно писать письмо Деду Морозу Фото: Pexels

До Нового года 2020 осталось чуть больше месяца и самое время заняться важными делами. К ним же можно отнести и написание письма Деду Морозу. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал шесть полезных советов, которые помогут правильно составить важный "документ" для Деда Мороза, чтобы он точно ничего не забыл.

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1. Приветствие

Вежливость цениться всегда и везде, и этот случай – не исключение. Слова "уважаемый Дед Мороз" или "дорогой Дедушка Мороз" однозначно расположат к себе. Ведь нельзя просто взять и сразу начать требовать подарки.

2. Вежливость всегда и во всем

Вежливость важна не только в обращении к Деду Морозу, но и в дальнейшем тексте вашего письма. Не лишним будет спросить, как дела у Дедушки Мороза, как он себя чувствует, не устал ли он еще. Кроме того, не забывайте поздравить Деда Мороза с наступающим праздником.

3. Представьтесь

Помните, что Дед Мороз один, а тех, кому он приносит подарки очень много. Поэтому не лишним будет представиться и написать несколько строк о себе. После чего уже можно будет перейти к просьбам о подарках.

4. Не будьте жадиной

У каждого человека есть несколько желаний, которые он хочет воплотить в жизнь. Но это совсем не значит, что над письмом Деду Морозу необходимо сидеть сутки и писать ему все свои 50 желаний. Лучше сконцентрироваться на чем-то одном, но наиболее важном для вас.

Как правильно просить подарки у Деда Мороза Фото: stocksnap.io

5. Обещания Деду Морозу

Важно понимать, что ничего не происходит просто так и подарки не дарят просто потому что праздник. Важно научиться обещать и делать что-то взамен. Например, не вредничать целый год, хорошо учиться, помогать маме убираться в доме и подобное.

6. Красивое завершение

Списком подарков заканчивать письмо нельзя. Необходимо обязательно поблагодарить Деда Мороза за внимание и вежливо попрощаться.

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