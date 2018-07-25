Как плохое настроение влияет на продуктивность: неожиданный ответ психолога

Исследователи изучили, как люди справляются с ежедневными заданиями и стрессом в зависимости от их настроения

Плохое настроение не на всех действует негативно. Фото: pixabay

Хорошее настроение может мешать учету времени и организованности, в то время как чувство грусти может помочь сосредоточиться, управлять своим временем и лучше определять приоритеты в задачах.

Об этом говорится в новом исследовании, проведенном профессором психологии Университета Ватерлоо Тарой Маколи и кандидатом наук Мартином С. Габелем, передает "Новое время".

Однако это утверждение верно только для экстравертов – в то время как интроверты останавливали свою деятельность, когда чувствовали себя мрачно.

Исследователи изучили, как 95 человек справляются с ежедневными заданиями и стрессом в зависимости от их настроения.

Исследователи сосредоточились на эмоциональной реактивности – чувствительности, интенсивности и продолжительности наших эмоциональных реакций, связанных с нашим настроением. Эти факторы являются определяющими, влияющими на наше так называемое "эффективное функционирование" (или умение выполнять задачи).

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Они разбили группу в зависимости от эмоциональной реактивности – люди с высокой и низкой реактивностью. Высокореактивные индивидуумы (например, экстраверты) – люди, эмоциональные реакции у которых быстрые, интенсивные и более длительные, в то время как люди с низкой реактивностью (интроверты) – более расслаблены.

В ходе исследования экстраверты лучше выполняли задачи, когда находились в плохом настроении. В то же время люди с низкой реактивностью показали противоположный результат: при плохом настроении их способности сократились наполовину.

"Наши результаты показывают, что есть люди, у которых плохое настроение действительно может улучшать навыки, которые важны для повседневной жизни", – сказала Маколи.

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