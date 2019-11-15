Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как по-настоящему узнать человека: пять повседневных ситуаций

Стрессовые ситуации и совместное проживание – далеко не все варианты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:58
Как по-настоящему узнать человека
Как по-настоящему узнать человека
Фото: Pexels

Общаясь долго с человеком, не всегда можно узнать, какой он на самом деле. Причиной тому может стать то, что ваше общение имеет определенный формат и вы просто не выходите за его пределы. Чтобы по-настоящему узнать человека, необходимо пережить вместе пять повседневных ситуаций.

Как сохранить гармоничные и теплые отношения с родными – смотрите видео:

1. Стрессовая ситуация

О том, как человек себя ведет и как справляется со стрессовой ситуацией, можно многое сказать. Во время неприятной ситуации человек может проявлять агрессию, нервничать, начать искать виноватого или попросту ныть. А может все происходить наоборот – быстро берет себя в руки и начинает решать проблемы, при этом еще и подшучивать над ситуацией.

Кроме того, если стрессовая ситуация связана непосредственно с вами, то это может показать еще и истинное отношения человека к вам.

2. Совместное проживание

Отношение человека к вам очень легко проявляется, когда вы вместе живете. И тут совсем не важно, поехали вы вместе на отдых, съехались или просто пожили в отеле несколько дней. Таким образом вы видите уважает ли человек ваши личное пространство, вещи и разделяет ли ваши мысли по поводу вещей, досуга и оплаты счетов.

Читайте также:
Как улучшить общение со своим партнером: три простых способа

3. Финансовый вопрос

Говорят, что одалживать деньги друзьям нельзя, ведь это может их рассорить. Но совсем не обязательно деньги одалживать, есть ведь и другие денежные операции, которые показывают отношение человека к вам и деньгам. Например, оплата коммунальных счетов, формирование совместного бюджета, ваши способы рассчитываться в ресторанах. В общем отношение человека к финансам также может много нового рассказать о человеке, которого вы вроде как знаете.

4. Ваш успех и счастье

Знаменита фраза, что друзья познаются в беде не совсем верна. Ведь нужно уметь не только помогать и верить в человека, когда у него что-то идет не так, но и искренне радоваться, когда он достигает успеха и чувствует себя счастливым.

5. Обсуждение других людей

Когда вы общаетесь с человеком, то не всегда можете понять, говорит ли он искренне или нет. А когда вы начинаете обсуждать других людей – не важно знакомых или нет, то это многое говорит о человеке. Ведь если он с вами вежлив, а всех остальных поливает грязью, то вполне вероятно, что за спиной он говорит о вас в том же ключе.

Тем временем секс-педагог назвала самый большой страх родителей: шесть способов его побороть.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Комплименты мужчинам: стоит ли их говорить и как это делать правильно Мужчина мечты: ТОП-5 качеств, которые растопят сердце любой женщины Что женщина должна скрывать от мужчины: пять запретных тем Как правильно флиртовать: 10 полезных советов
отношения психология общение дружба
Реклама

Новости партнеров

Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Тина Кароль и Асия Ахат впервые показали особняки
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью

Популярные статьи

Сегодня, 12:50Fun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

Вчера, 15:35Шоу-бизнес

"Меня это цепляет": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Вчера, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

13 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Новости партнеров

Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Цветная капуста с яйцом и сыром
Цветная капуста с яйцом и сыром
Назван самый ранний симптом рака печени
Назван самый ранний симптом рака печени
Стас Пьеха пережил инфаркт:
Стас Пьеха пережил инфаркт: "лег на пол, не мог сидеть"
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Канадский ученый создал плащ-невидимку (видео)
Канадский ученый создал плащ-невидимку (видео)
Блины на майонезе - невероятно нежные
Блины на майонезе - невероятно нежные