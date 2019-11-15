Как по-настоящему узнать человека: пять повседневных ситуаций

Стрессовые ситуации и совместное проживание – далеко не все варианты

Как по-настоящему узнать человека Фото: Pexels

Общаясь долго с человеком, не всегда можно узнать, какой он на самом деле. Причиной тому может стать то, что ваше общение имеет определенный формат и вы просто не выходите за его пределы. Чтобы по-настоящему узнать человека, необходимо пережить вместе пять повседневных ситуаций.

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1. Стрессовая ситуация

О том, как человек себя ведет и как справляется со стрессовой ситуацией, можно многое сказать. Во время неприятной ситуации человек может проявлять агрессию, нервничать, начать искать виноватого или попросту ныть. А может все происходить наоборот – быстро берет себя в руки и начинает решать проблемы, при этом еще и подшучивать над ситуацией.

Кроме того, если стрессовая ситуация связана непосредственно с вами, то это может показать еще и истинное отношения человека к вам.

2. Совместное проживание

Отношение человека к вам очень легко проявляется, когда вы вместе живете. И тут совсем не важно, поехали вы вместе на отдых, съехались или просто пожили в отеле несколько дней. Таким образом вы видите уважает ли человек ваши личное пространство, вещи и разделяет ли ваши мысли по поводу вещей, досуга и оплаты счетов.

3. Финансовый вопрос

Говорят, что одалживать деньги друзьям нельзя, ведь это может их рассорить. Но совсем не обязательно деньги одалживать, есть ведь и другие денежные операции, которые показывают отношение человека к вам и деньгам. Например, оплата коммунальных счетов, формирование совместного бюджета, ваши способы рассчитываться в ресторанах. В общем отношение человека к финансам также может много нового рассказать о человеке, которого вы вроде как знаете.

4. Ваш успех и счастье

Знаменита фраза, что друзья познаются в беде не совсем верна. Ведь нужно уметь не только помогать и верить в человека, когда у него что-то идет не так, но и искренне радоваться, когда он достигает успеха и чувствует себя счастливым.

5. Обсуждение других людей

Когда вы общаетесь с человеком, то не всегда можете понять, говорит ли он искренне или нет. А когда вы начинаете обсуждать других людей – не важно знакомых или нет, то это многое говорит о человеке. Ведь если он с вами вежлив, а всех остальных поливает грязью, то вполне вероятно, что за спиной он говорит о вас в том же ключе.

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