Как победить тревожность: три простых способа

Как перестать переживать и начать наслаждаться жизнью

Как победить тревожность Фото: Pixabay

Будем честными: мы часто волнуемся, испытываем стресс, переживаем, страдаем бессонницей и приступами апатии, депрессии и так далее. Причина – повышенная тревожность: мы волнуемся о здоровье ребенка, о благополучии близких, о предстоящей презентации или переговорах, о деньгах, о событиях в стране и глобальном потеплении. Во всем видим угрозу и живем в постоянном напряжении и ожидании проблем.

У тревожности тоже есть свои причины, но сейчас поговорим о том, как простыми способами быстро снять тревожные состояния и помочь себе расслабиться.

Метод переключения внимания

Заключается он в том, чтобы просто сменить фокус внимания, как только нами завладевают негативные мысли или ожидание чего-то "страшного". Как если бы мы могли переключить в сознании, как пультом телевизора, на другой канал. Просто подумайте в этот момент о чем-то приятном, вспомните ситуацию, в которой вам было хорошо и спокойно – и попробуйте снова почувствовать это состояние внутри. Если не получается – посмотрите смешной ролик в интернете, позвоните другу-оптимисту, почитайте хорошую книгу.

Аффирмации

Это проговаривание позитивных утверждений по многу раз с целью программирования подсознания. Они также помогают стабилизировать эмоциональное состояние (ведь проговорив несколько раз подряд фразу, скажем, "я спокоен и у меня все хорошо", замечаешь, что действительно становишься спокойнее).

Метод 100 кругов

Это психотерапевтическая методика для гармонизации состояния при разных тревожных состояниях, при необходимости принять решение и просто успокоиться. Просто берете лист бумаги и медленно рисуете на нем 100 кругов. Можно при этом внутренне задать себе вопрос, на который хотите получить ответ от подсознания (например: "Действительно ли я этого хочу?", "Что происходит в такой-то сфере в моей жизни на самом деле?", "Стоит ли делать то-то и то-то?"). В процессе все ответы придут сами собой.

Напомним, ранее мы писали о том, как изменить свою реальность с помощью мыслей за 7 дней.

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