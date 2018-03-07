Как побороть весеннюю депрессию: советы психолога

Казало бы, что такого понятие, как "весенняя депрессия" существовать не должно. Ведь зачем грустить, когда дни становятся длиннее, температура на градуснике ползет вверх, впереди замечательная пора встреч с друзьями на свежем воздухе, да и лето с отдыхом на море становится ближе с каждым днем.

Однако, депрессии весной все же бывают. Чтобы депрессия вовсе не наступала, давайте разбираться в этом вопросе вместе! Вот несколько способов, которые гарантировано помогут преодолеть весеннюю депрессию.

Как проявляется весенняя депрессия?

Депрессия – это не обязательно плохое настроение, слезы и капризы по любому поводу. Депрессия – это еще и потеря аппетита или наоборот переедание, сонливость или наоборот бессоница, апатия и упадок сил, исчезновение интересов, потеря внимания и сосредоточенности и прочее. А если подытожить все вышесказанное, то депрессия – это усталость организма. От чего организму уставать весной, когда наступила новая пора года? Конечно, от зимы. Перенеся не самую благоприятную пору года, с резкими изменениями температуры, снегопадами, отсутствием солнца и минимальным временем на улице, нашему организму необходимо время для того, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и встретить новую пору года.

Спорт

Спорт – один из самых главных лекарей от депрессий, плохого настроения, низкой самооценки и неуверенности в себе. Да, да! Кроме того, что спорт полезен для здоровья и вашей фигуры, физические упражнения дарят нашему организму прилив энергии и силу, вырабатывают гормоны, способные влиять на наше душевное состояние. Как бы вам не хотелось оттянуть день начала занятий, перестаньте капризничать и просто начинайте. Буквально с первых минут интенсивной тренировки, вы заметите, как глупые мысли уходят из головы, а тело набирается сил!

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Распорядок дня

Не ложитесь поздно спать, если вам необходимо встать в 6-7 утра и собираться на работу. Если же ваша весенняя депрессия выражается в бессоннице, тогда за час до сна посвятите время себе – не стоит смотреть телевизор или читать остросюжетный детектив. Примите ванную с ароматными маслами, нанесите крем на лицо и тело, сделайте себе легкий массаж рук и ног или попросите кого-то из родных сделать вам легкий массаж спины.

Правильное питание и витамины

Весной может случиться не только депрессия, но и авитаминоз связанный с переходом от одного сезона к другому. Знаю, как надоели нам зимние овощи и фрукты, но, пожалуйста, не спешите переходить к летним, пока не настало время. Выпишите список сезонных продуктов, которые наиболее вкусные и полезные в определенный весенний месяц и добавляйте их в свой рацион. Если этого не достаточно, то подберите витамины, которые помогут укрепить силы и иммунитет.

Помимо этого не забывайте о правильном распорядке дня, времени питания и порциях еды. Кушайте небольшими порциями по 4-5 раз в день, ограничьте себя в жирном, жаренном и мучном.

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Свежий воздух

Несмотря на то, что первые дни марта выдались далеко не солнечными и погода пока не напоминает весеннюю, внесите в распорядок дня новую привычку – хотя бы на полчаса выходить на прогулку и дышать свежим воздухом. Во время такой прогулки старайтесь не разговаривать, а если прогуливаетесь в компании супруга или подруги, то говорите на отвлеченные от работы темы, не обсуждайте проблемы или сплетни. Концентрируйтесь во время такой прогулки на приятном, на том, что вас вдохновляет и радует.

Развлекайте себя

Плохое настроение? Встретьтесь с подругами и сходите в кино на милую романтическую комедию, устройте себе шоппинг или день в салоне красоты, купите себе новую одежду или измените имидж. Иными словами балуйте себя, дарите подарки каждый день! Ну разве может быть плохое настроение, когда каждый день новые эмоции и приятные подарочки для себя любимой?

Желаю вам прекрасной и счастливой весны!

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