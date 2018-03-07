Как побороть весеннюю депрессию: советы психолога
Как справиться с весенней хандрой сайту "Сегодня" рассказывает психолог Влада Березянская
Казало бы, что такого понятие, как "весенняя депрессия" существовать не должно. Ведь зачем грустить, когда дни становятся длиннее, температура на градуснике ползет вверх, впереди замечательная пора встреч с друзьями на свежем воздухе, да и лето с отдыхом на море становится ближе с каждым днем.
Однако, депрессии весной все же бывают. Чтобы депрессия вовсе не наступала, давайте разбираться в этом вопросе вместе! Вот несколько способов, которые гарантировано помогут преодолеть весеннюю депрессию.
Как проявляется весенняя депрессия?
Депрессия – это не обязательно плохое настроение, слезы и капризы по любому поводу. Депрессия – это еще и потеря аппетита или наоборот переедание, сонливость или наоборот бессоница, апатия и упадок сил, исчезновение интересов, потеря внимания и сосредоточенности и прочее. А если подытожить все вышесказанное, то депрессия – это усталость организма. От чего организму уставать весной, когда наступила новая пора года? Конечно, от зимы. Перенеся не самую благоприятную пору года, с резкими изменениями температуры, снегопадами, отсутствием солнца и минимальным временем на улице, нашему организму необходимо время для того, чтобы отдохнуть, перезагрузиться и встретить новую пору года.
Спорт
Спорт – один из самых главных лекарей от депрессий, плохого настроения, низкой самооценки и неуверенности в себе. Да, да! Кроме того, что спорт полезен для здоровья и вашей фигуры, физические упражнения дарят нашему организму прилив энергии и силу, вырабатывают гормоны, способные влиять на наше душевное состояние. Как бы вам не хотелось оттянуть день начала занятий, перестаньте капризничать и просто начинайте. Буквально с первых минут интенсивной тренировки, вы заметите, как глупые мысли уходят из головы, а тело набирается сил!
Распорядок дня
Не ложитесь поздно спать, если вам необходимо встать в 6-7 утра и собираться на работу. Если же ваша весенняя депрессия выражается в бессоннице, тогда за час до сна посвятите время себе – не стоит смотреть телевизор или читать остросюжетный детектив. Примите ванную с ароматными маслами, нанесите крем на лицо и тело, сделайте себе легкий массаж рук и ног или попросите кого-то из родных сделать вам легкий массаж спины.
Правильное питание и витамины
Весной может случиться не только депрессия, но и авитаминоз связанный с переходом от одного сезона к другому. Знаю, как надоели нам зимние овощи и фрукты, но, пожалуйста, не спешите переходить к летним, пока не настало время. Выпишите список сезонных продуктов, которые наиболее вкусные и полезные в определенный весенний месяц и добавляйте их в свой рацион. Если этого не достаточно, то подберите витамины, которые помогут укрепить силы и иммунитет.
Помимо этого не забывайте о правильном распорядке дня, времени питания и порциях еды. Кушайте небольшими порциями по 4-5 раз в день, ограничьте себя в жирном, жаренном и мучном.
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Свежий воздух
Несмотря на то, что первые дни марта выдались далеко не солнечными и погода пока не напоминает весеннюю, внесите в распорядок дня новую привычку – хотя бы на полчаса выходить на прогулку и дышать свежим воздухом. Во время такой прогулки старайтесь не разговаривать, а если прогуливаетесь в компании супруга или подруги, то говорите на отвлеченные от работы темы, не обсуждайте проблемы или сплетни. Концентрируйтесь во время такой прогулки на приятном, на том, что вас вдохновляет и радует.
Развлекайте себя
Плохое настроение? Встретьтесь с подругами и сходите в кино на милую романтическую комедию, устройте себе шоппинг или день в салоне красоты, купите себе новую одежду или измените имидж. Иными словами балуйте себя, дарите подарки каждый день! Ну разве может быть плохое настроение, когда каждый день новые эмоции и приятные подарочки для себя любимой?
Желаю вам прекрасной и счастливой весны!
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