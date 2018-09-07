Как побороть волнение перед большой аудиторией: 10 секретов хорошего оратора

Не пытайтесь за короткий срок догнать все свои мысли – они гораздо быстрее речи

Тренируйтесь на родственниках. Фото: pixabay

Выступать перед большой аудиторией приходится не только артистам, а и людям других профессий. Даже офисному сотруднику важно иметь задатки оратора, когда, к примеру, презентуешь свой проект.

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина дали 10 советов, следуя которым можно научиться выступать перед разной аудиторией.

1. Не говорите о том, в чем не разбираетесь. Знание предмета придает уверенности в себе. Даже если аудитория не собирается заваливать вас каверзными вопросами, ваша неуверенность будет сквозить в каждой фразе. А доверие к собеседнику – одно из главных правил убеждения. Если вы — специалист по бухучету предприятий на едином налоге, то говорите только о нем, не старайтесь охватить аудит ООО – вам не поверят.

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2. Не убеждайте в том, во что сами не верите. Трудно будет убедить инвесторов выделить дополнительный бюджет, например, на подготовку запуска ракеты в космос за 3 месяца, если вы сами не уверены в успехе этой затеи.

3. Не прописывайте досконально каждую часть доклада, ограничьтесь пошаговым планом или переходами от одной части к другой – это даст вам возможность думать и отслеживать реакцию аудитории, в противном случае вы будете читать с листа заученный урок. И не пытайтесь заучить свой текст наизусть – обязательно собьетесь и потеряете мысль.

4. Практикуйтесь. Делайте мини-доклады или импровизированные презентации перед своими родственниками и друзьями. Подойдет любая тема: празднование ближайшего дня рождения, поход в большой торговый центр, планирование отпуска. Аргументируйте, убеждайте, оппонируйте. Главное – говорите, говорите.

5. Сбросьте скорость. Не пытайтесь за короткий срок догнать все свои мысли – они гораздо быстрее речи. Вы начинаете заикаться, теряетесь, повторяетесь. Поэтому нервничаете еще больше и отходите от запланированной речи. Более полезный подход — думать медленнее. Зафиксироваться на одной мысли просто. Когда вы замечаете, что мысли унеслись далеко вперед, — просто вернитесь назад и повторите нужную идею.

6. Продолжайте говорить, даже если сбились или запутались. Исправляя ошибку, вы рискуете запутаться еще больше. Просто сделайте вид, что ничего не произошло и идите дальше за своей мыслью.

7. Поработайте над речью: не сыпьте заумными малопонятными терминами, метафорами, прочими фигурами речи, избавьтесь от слов-паразитов, избегайте штампов и стереотипов, а также риторических вопросов. Говорите кратко и по сути.

8. Используйте момент вовлеченности. Апеллируйте к своим слушателям. Определите момент в ходе выступления, когда вы обратитесь к аудитории с каким-то вопросом, с просьбой что-то назвать, пересчитать, — это поможет присутствующим сконцентрировать свое внимание на обсуждении темы и повысит эффективность восприятия вашего материала.

9. Придумайте успокаивающий ритуал. Перед большим публичным выступлением вы волнуетесь, сердце бьется учащенно, дыхание сбивается, пот катит градом. Самое время "перезагрузиться". Для кого-то достаточно будет глубоко вдохнуть 3 раза подряд, кто-то может за 5 минут до выхода выпить капучино – "и пусть весь мир подождет", кого-то успокоит созерцание фотографий с семейного отдыха.

10. Помните: ваша аудитория хочет вас услышать. Вас не собираются прогонять со сцены. Собравшиеся тратят свое время, чтобы послушать именно вас. Когда вы нервничаете перед выступлением, легко подумать: "Что, если кому-то не понравится то, что я скажу?". Эта мысль начинает распространяться, и вскоре вы начнете спрашивать себя: "Что, если все меня ненавидят?". Просто поверьте, что это не так.

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