Эксклюзив

Как подготовить ребенка к школе: советы известного телеведущего

Ярослав Куц рассказал о подготовке детей к новому учебному году

Как собрать ребенка в школу Фото: Depositphotos

Ведущий программы "Контролер" на телеканале "Украина" Ярослав Куц – образцовый отец. Он принимает активное участие в воспитании своих детей, не пропускает ни одно важное событие в их жизни и каждый день делает их счастливее. В интервью Сегодня.Lifestyle ведущий рассказал о семейной подготовке к новому учебному году, мотивировании детей и своем отношении к отмене школьной формы.

Узнайте также в видео, сколько стоит минимальный школьный набор:

- В какой класс в этом году пойдут ваши дочь и сын?

- В этом году Настенька пойдет уже в пятый класс, а Святослав – во второй.

- На школьную линейку идете всей семьей? Или устраиваете детям продолжение праздника?

- На значимые детские праздники, такие как первый и последний звонки, мы обязательно идем всей семьей, независимо от рабочих планов. Ведь мои дети растут один раз, и я не имею права пропускать ничего важного для них. А вот уже после официальной части, к сожалению, приходится лететь по рабочим вопросам, а продолжение праздника уже организовывает моя любимая Аленка, вместе с другими родителями друзей наших детей. Обычно это какие-то аттракционы и прогулки с пиццей и мороженым.

- Как настраиваете сына и дочь на то, чтобы хорошо учились в новом учебном году? Мотивируете ли их какими-то вещами, игрушками, путешествиями?

- Настрой на обучение происходит постоянно, а не только перед началом учебного года. Мы с любимой пытаемся ежедневным собственным примером показывать им, что должен быть режим дня, повседневные обязанности: заправить кровать, убрать в комнате, почитать книгу, помыть посуду, обязательно сделать что-то для своего развития — каждый из них занимается своим видом спорта, поэтому и занятия разные, пообщаться по видео со своими школьными друзьями. И тогда дети не так сильно отрываются от школьной обыденности и стремлению к знаниям, это помогает им быстро настроиться на учебный лад. В этой же ежедневной системе обязанностей у детей существует и еженедельная зарплата за добросовестное их выполнение. А накопленными деньгами каждый распоряжается по своему усмотрению: кто-то покупает игрушки, а кто-то новую футбольную форму или пианино. Ведь самое главное, чему возможно научить детей — это самодисциплина и умение распоряжаться собственными средствами. Все остальное они изучают в школе.

Телеведущий Ярослав Куц с женой и детьми Фото: instagram.com/advokatkuts

- Расскажите, как собираете детей в школу? Этим занимается жена или вы тоже помогаете?

- Собираемся в школу достаточно банально: садимся за ноутбук и выбираем канцелярию по списку вместе с детьми — необходимо, чтобы им нравились их вещи, тогда они бережнее к ним относятся. Так же и одежда — у нас есть перечень проверенных сайтов с классной удобной и стильной детской одеждой, где дети сами выбирают себе вещи, и мы заказываем все заранее, еще в июле. Мы же только говорим им, на какую сумму они могут рассчитывать и корректируем размеры. При таком подходе дети очень счастливы от своего выбора, а если и ошибаются, то им некого винить. Единственное, что покупаем в магазине — это обувь, ведь она должна быть идеальной и удобной.

- Покупаете вещи у отечественного производителя или можете побаловать детей брендовой одеждой?

- Все вещи, не только детские, мы покупаем так называемые "масс-маркет". В большинстве это или отечественные, или мировые производители, которые пошиты в Украине. В нашей семье отношение к вещам достаточно спокойное и нет малейшего фанатизма по каким-то брендам. Покупаем и одеваем то, что подходит каждому из нас и то, что удобно.

- Как относитесь к тому, что школьную форму отменили? Как дети восприняли эту информацию?

- Если говорить о школьной форме и ее отмене, то я воспринимаю это скорее негативно. Ведь сама по себе форма придавала серьезности внешнему виду. А также не давала поводов детям тратить свое учебное время на обсуждение одежды друг друга. При этом мой сын любит ходить в школу "как папа" — в костюмах и рубашках, а дочь в строгих платьях — и это их выбор, который они делают, созерцая пример родителей.

Самое главное – у них нет понятия прийти в школу в спортивном костюме или в чем-то подобном. Они понимают, что школа — это их работа на данном этапе жизни и к ней необходимо относиться серьезно. Поэтому дети одеваются по-взрослому. И даже если надевают джинсы, то сверху обязательно будет рубашка и пиджачок.

- Посоветуйте, как сделать подготовку к школе максимально комфортной как для детей, так и для родителей?

- Сборы в школу не должны быть сиюминутными, ведь это финансово затратно и многое можно пропустить. Поэтому наши сборы начинаются сразу после окончания учебного года. Так все заказанное приходит вовремя и остается время на замену тех или иных вещей. А когда весь выбор делается не спеша, то он качественный и осознанный.

Ранее мы также рассказали, как выбрать школьную форму. Узнайте самые важные советы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram