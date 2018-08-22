Как подготовиться к учебному году без стресса для ребенка и родителей: советы психолога

Семейные ритуалы помогают улучшать эмоциональный климат в семье

Подготовка к школе должна быть в радость. Фото: pixabay

Многие из нас с ужасом вспоминает период, когда летние каникулы заканчивались и наступало время возвращаться к школе. Действительно, после почти трех месяцев отдыха трудно настроиться на рабочий настрой как родителям, так и детям, пишет в facebook и.о. министра здравоохранения Украины.

Как подготовиться психологически и войти в учебный год без стресса для ребенка и родителей, рассказала психолог Виктория Горбунова.

Постепенно восстанавливайте школьный распорядок дня

Ведь на каникулах детям обычно позволяют позже ложиться и дольше спать, что также неплохо и необходимо для отдыха. Переход на новый режим может создать дополнительный стресс в начале учебного года, поэтому следует начинать заранее.

Полноценный сон для ребенка – чрезвычайно важен. Исследования показывают, что регулярный режим сна в раннем детстве связан с когнитивной деятельностью и может положительно влиять на здоровье в течение всей жизни.

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Начните готовиться к занятиям заранее

Важно не делать этого неожиданно, а пошагово договариваться об этом с ребенком. Убедитесь, что задание ребенку интересные, но не истощают его. Очень важно не заставлять ребенка заниматься, особенно, если он устал после активного дня, в плохом настроении или имеет другие планы. После обучения также запланируйте что-то интересное и желательно активное, например, велопрогулку.

Создайте книгу воспоминаний о летнем отдыхе

Это может стать хорошей предшкольной традицией и частью семейного ритуала. Воспоминания можно оформить в виде презентации с видео и фото всего, что происходило летом.

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Такие семейные ритуалы помогают улучшать эмоциональный климат в семье и способствуют эффективному раннему развитию ребенка – обогащению словарного запаса, эмоциональному развитию, формированию социальных и академических навыков.

Составьте список целей на следующий год

Детям нравятся своеобразные "новогодние резолюции", когда они перед учебным годом составляют для себя перечень обещаний (целей, планов), которые хотят соблюсти, и договариваются с родителями о вознаграждениях – в случае, если целей удастся достичь.

Стоит напомнить детям, что школа – это не только уроки, но и встречи с друзьями и новые интересные знания. И начало учебного года – это не так страшно, если быть готовым

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