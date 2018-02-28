Как получить повышение: пять простых советов от HR-директора Google

Никто из нас не знает, где будет работать через 5, 10, 20 лет. Поэтому нужно вырабатывать навыки, которые помогут заслужить повышение не только на нынешней должности, но и другие, новые позиции

Работая определенный период времени в одной компании логичным становиться вопрос о повышении. Вот только, как его получить, знает далеко не каждый.

HR-директор Google Ласло Бок поделился советами из собственного опыта о том, что нужно делать для получения повышения, передают Мізки.com.

По его словам, не существует готового алгоритма, который позволит построить успешную карьеру. Однако есть простые шаги, которые можно делать, чтобы настроиться на такой успех.

1. Постоянно налаживайте обратную связь

Знаете, кто в курсе, что вы захотите повышение? Человек, который наделен правом дать вам его. Спрашивайте у шефа, что именно нужно продемонстрировать, чтобы добиться повышения. Попросите совет, как выйти на новый уровень. Сделайте все, как он скажет, – и поговорите с шефом снова.

Однако при этом не нужно быть навязчивым. Задавайте эти вопросы так, чтобы они были частью вашей совместной работы, ставьте их во время обычного общения. Например, после совещания поинтересуйтесь: "Как все прошло? Что мне стоит изменить?". Каждые полгода спрашивайте: "Какие навыки мне стоит развивать? Как доказать, что я расту над собой, что моя работа имеет значение для компании?"

Такие вопросы помогут понять, на каком вы этапе и куда движетесь. Если вас не повышают, обратите на это внимание шефа: "Я сделал все, что считалось нужным". Это не слишком приятный разговор и для вас, и для руководителя, – но иногда это единственный способ выяснить, почему прошло пять лет, а вы так и не продвинулись по службе.

Просите обратной связи и от коллег. После совещания или завершения проекта поинтересуйтесь: "Что получилось хорошо? А что следовало бы улучшить?". Это очень простые вопросы, но вы удивитесь, насколько серьезный обратная связь можно получить, если просить об этом и демонстрировать готовность работать над собой.

2. Решайте проблемы вашего шефа

Выясните главные проблемы, с которыми имеет дело ваш руководитель, и решите их. Кажется, очевидным. Но работали ли вы сегодня над серьезной для вашего шефа проблемой?

"Я пришел на первую личную встречу с СЕО Google Эриком Шмидтом с грандиозными идеями о том, какие программы мы можем разработать для управления карьерой и помочь в развитии топ-менеджерам. Но Эрику было не очень интересно слушать мои стратегические концепции. Он имел вопрос гораздо важнее", – рассказывает Бок.

С 2004 по 2005 годы штат работников Google практически удвоился (с 3-х тысяч до 5700 человек). И Эрик знал, что за следующий год штат удвоится снова – до 10700 человек. Мы нанимали по 50 работников в неделю, а теперь – по 100, не изменяя в качестве. Это и было основной проблемой.

"Я допустил типичную ошибку непрофессионала. Моя команда должна была решить больной для Google вопрос, прежде чем забрасывать Эрика эзотерическими идеями. Я понял, что работать над крутыми, футуристическими проектами – привилегия, которую надо заслужить", – рассказывает HR-директор Google.

3. Думайте на три шага вперед

Никто из нас не знает, где будет работать через 5, 10, 20 лет. Поэтому нужно вырабатывать навыки, которые помогут заслужить повышение не только на нынешней должности, но и другие, новые позиции. Используйте работу, которая есть сейчас, как тренировку для следующей. Особенно если кажется, что вы стоите на месте.

Иначе говоря, важно каждый день создавать для себя новые возможности. Большинству из нас придется работать как минимум 40 лет, и далеко не каждый шаг должен приносить мгновенный результат. Не бойтесь отойти в сторону, инвестировать в себя.

Кроме этого, когда наступит время бороться за следующую работу, опыт в различных сферах пригодится. Если вы сейчас работаете официантом, но надеетесь в будущем управлять рестораном, проведите время за барной стойкой или даже на кухне.

"Мы в Google создали необычный HR-отдел, пользуясь принципом "три трети": не более трети людей – это бывшие работники HR-отделов в других компаниях; треть – бывшие консультанты; и еще треть – серьезные аналитики, которые, как минимум, имеют дипломы магистров в аналитической сфере, например, организационная психология или физика", – рассказал Бок.

По его словам, таким образом был создан довольно разнообразный набор навыков. HR-специалисты помогают нам увидеть определенные схемы в работе людей и организаций и повлиять на них; консультанты укрепляют понимание бизнеса и учат решать проблемы, а аналитики повышают качество нашей работы.

Поэтому не бойтесь сойти с общепринятого пути. Это будет выделять вас и подарит более интересные возможности.

4. Просите о повышении

Женщины в среднем ждут дольше мужчин, прежде чем попросить шефа о повышении. Мы в Google позволяем работникам самым выдвигать свои кандидатуры. Несколько лет назад мы заметили, что женщины предлагают себя реже, чем мужчины, однако, когда все же решаются на это, оказываются значительно успешнее.

Это, наверное, кажется знакомым. То же самое происходит в школьных и университетских аудиториях: ребята чаще поднимают руку и пытаются ответить на любой вопрос, девушки же хотят быть абсолютно уверенными, хотя правильный ответ знают не реже мужчин.

Поэтому теперь мы умышленно посылаем женщинам напоминание, чтобы они не забывали себя номинировать. И разница между мужчинами и женщинами по количеству повышений исчезла. Поэтому кто бы ни принимал кадровые решения в вашей компании, ваш руководитель или отдельный комитет – не забывайте поднимать руку.

5. Будьте реалистами

Если единственный способ добиться повышения – получить должность вашего шефа, а он никуда уходить не собирается, придется двигаться дальше. Если вас постоянно запихивают в угол, и вы не можете с этим справиться или бороться, двигайтесь дальше. И если вам трижды отказали, хотя вы уверены, что заслуживаете повышения, не тяните время – двигайтесь дальше.

Одна из составляющих успеха – правильный выбор игры, в которую играть. Если ваш нынешний план не работает, если в этой компании у вас не получается, измените пластинку и идите туда, где вы реально сможете победить. Работайте там, где вас ценят.

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