Как помочь ребенку поверить в себя: советы психолога

Повысить самооценку ребенка помогут "шарик"" и "король"

Игры с детьми помогают им поверить, что родители — это тыл, который всегда их защитит

Причин для формирования заниженной самооценки у ребенка несколько, и, безусловно, есть случаи, которые требуют детального анализа на приеме у специалиста. Но для начала можно попробовать откорректировать представление ребенка о себе самом при помощи игр. Это самый простой и в то же время действенный способ донести до ребенка нужную информацию и сформировать у него определенную модель поведения. Почему это работает? Да потому, что для детей даже сама жизнь пока — лишь игра.

Во что поиграть с ребенком с заниженной самооценкой, нам рассказала Наталия Простун, детский и семейный психолог. Эти игры также могут быть использованы как профилактика.

Страх перед неудачей

Проявление заниженной самооценки — тщеславие: ребенок боится упасть лицом в грязь, проиграть, оказаться в смешном положении. Необходимо показать, что падать — это естественно, и это происходит в жизни любого человека. Используйте такую игру-аллегорию. На сигнал "Ой, ба-а-ах!" ребенок должен упасть: на попу, навзничь, на колени, на спину, на бок, а вы будете хохотать. Чтобы ребенок учился не воспринимать такую реакцию как насмешку и обучался выходить из ситуации с юмором, его задача после падения, не вставая из "уроненного" положения, корчить вам рожицы. А чтобы проигрыши не были трагедией — учите, что они могут быть выгодны. Играйте в любую игру, где может быть только один победитель, и условьтесь, что тот, кто проиграет три раза кряду, получит мороженое.

Нет самообладания

Одно из последствий заниженной самооценки — беспокойство и суетливость. В следующей игре ребенку необходимо сохранять спокойствие в разных ситуациях: полученные навыки самообладания он перенесет в обычную жизнь. Итак, попросите ребенка вспомнить какое-нибудь стихотворение, которое он помнит назубок. Теперь он должен декламировать его: без эмоций, сдержанно, несколько отстраненно от действий, описываемых в нем и вызывающих определенные чувства. Ваша задача — пытаться сбить ребенка с толку, испугать, вызвать раздражение и досаду. Для этого с разной периодичностью устраивайте провокации: подкравшись сзади, хлопните в ладоши; включите свет, крикнув "Ой!"; слегка, но неожиданно толкните ребенка в плечо; дуньте ему в ухо. Проделывайте подобное до конца стихотворения.

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Нелюбовь к себе

Ребенок обесценивает свои умения, не замечает достижений, считает себя недостойным — словом, совсем не любит "такого-сякого" себя. Такой взгляд нужно переформатировать.

Заведите коробку, в которую каждый член семьи будет класть записки с перечислением поступков ребенка, за которые так и хочется сказать: "Да ты ж у меня умница!". В конце недели — игра "Он — король": усаживайте ребенка на высокий стул, надевайте ему на голову корону и зачитывайте все записки: "Сейчас мы узнаем, чем наш король Дмитрий отличился на этой неделе".

Важно, чтобы "обнародование" происходило при всех членах семьи — не только потому, что так свидетелей достижений ребенка будет больше и ему будет еще приятнее. Просто присутствие всех означает, что ребенок ценен настолько, что все взрослые отложили ради такого случая свои дела, и что они — его тыл: часто ребенок с заниженной самооценкой не чувствует, что его родня при необходимости встанет за него горой.

В следующей игре тоже фиксируются достижения и умения ребенка, но делать это будет сам ребенок. Потому что еще одна проблема детей с заниженной самооценкой — они боятся хвалить себя.

Итак, бросайте ребенку мяч со словами "Ты — умный, потому что…". Ребенок, отбивая вам мяч, должен продолжить фразу. Далее по аналогии формулируйте любые достоинства ребенка, на которых считаете нужным акцентировать его внимание. Формулируйте одни и те же фразы по несколько раз подряд, предупредив ребенка, что ему повторяться в их продолжении нельзя. Таким образом ребенок будет вынужден вспоминать наималейшие победки, а осознание любой информации прочно записывается на подкорке.

Как унять тревожность

Неуверенные в себе дети тревожатся в режиме нон-стоп. Это приводит к мышечным зажимам, потому, наряду с повышением самооценки, помогайте ребенку расслабляться. Это, в свою очередь, будет снимать эмоциональное напряжение. Используйте эти приемы в течение дня несколько раз. Итак.

"Воздушный шарик"

Ребенок должен стать гуттаперчевым: согнув колени, наклониться вперед, руки висят. Вы проделываете движения, схожие на накачивание насосом, и ребенок поэтапно "надувается": распрямляются ноги, потихоньку поднимается тело, затем голова и руки. Вы прекращаете "накачивать", но при этом не успеваете "закрыть" дырочку в шарике, и он с громким шипением "сдувается" в исходное положение, на глубоком выдохе издавая звук "ш-ш-ш", переходящий в "с-с-с". Повторите упражнение, видоизменив наклон тела: набок влево, затем набок вправо.

"Щенок после купания"

Задача ребенка, стоя на четвереньках, показать, как отряхивается щенок после купания: всем телом, волнообразно, от копчика до головы. Сначала покажите ребенку как.

"Желтое творчество"

Трансформировать напряжение можно и в творчество. Пусть ребенок рисует (карандашами, акварелью, пальчиковыми красками, лепит (из глины, пластилина, теста), вырезает (из бумаги, картона или ткани) свои страхи, разочарование, грусть и злость. Вам необходимо предупредить ребенка, что он может изображать, что захочется: как реальные предметы, так и абстрактные, главное — думать в эти минуты об источнике указанных чувств. Именно осознание негативных эмоций и одновременная сублимация их уменьшают масштабы "трагедии". Желательно, чтобы материалы для творчества были желтых оттенков — этот цвет вызывает радость, но не истощающую эйфорию; он приводит в тонус, но не щекочет нервы, поскольку его яркость не агрессивна; он теплый и стимулирует не менее теплые эмоции, и все разом действует релаксирующе.

Если не спится...

Детям с заниженной самооценкой часто трудно заснуть: они ворочаются, прокручивая события дня, придирчиво разбирают свои поступки, наново переживают душевную боль от того, что не смогли сказать нужное в какой-то ситуации "нет".

Бессонница, если вы сможете внушить ребенку, что он хорош, а в ряде случаев лучше других, со временем уйдет. А пока попробуйте такой прием. Купите неоновую палочку (Light stick). Скажите ребенку, что она волшебная: дети с превеликим удовольствием включаются в задачи под грифом "таинственные".

Пусть ребенок непосредственно перед сном прикасается палочкой ко всем предметам и игрушкам в комнате, приговаривая: "Вот и стол заснул...", "А теперь — окно" и т. д. После того как все предметы "заснули", "волшебник" отправляется в кровать, прикасается к себе палочкой и говорит: "И я сейчас усну" — и кладет палочку под подушку. Вы целуете "волшебника", сказав: "Как здорово, что мой чародей отправился в страну сладких снов", выключаете свет и выходите из комнаты.