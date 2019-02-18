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Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Есть несколько способов восстановить силы, утверждает эксперт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Есть несколько способов, как справиться с подавленным состоянием
Есть несколько способов, как справиться с подавленным состоянием
Фото: Depositphotos

На приеме у психолога часто можно услышать похожую историю от совершенно разных людей: "Я успешный человек. У меня работа, семья, хорошее образование. Все, как надо. Я достиг многого, но откуда у меня апатия и чувство опустошенности? Вначале создания бизнеса был энтузиазм, а сейчас мне ничего не хочется, хотя все успешно развивается. Что со мной не так?"

Эмоциональное выгорание — это состояние усталости и апатии на фоне хронического стресса, переходящие в разочарование, цинизм и отвращение. Синдром может затронуть любого человека вне зависимости от возраста, социального статуса. В Украине, согласно последним статистическим данным, 57% наемных работников испытывают эмоциональное истощение и внутреннюю опустошенность, 82% ощущают чувство потерянности и эмоциональное равнодушие, 70% не видят смысла в своей деятельности.

Что же в действительности с нами не так? Почему иссякает энергия? Что делать, когда не хочется ничего делать: заставлять себя или оставить работу?

Симптомы эмоционального выгорания на работе

  • Эмоциональное истощение как чувство опустошенности и усталости, вызванное собственной работой.
  • Деперсонализация как циничное отношение к труду и объектам своего труда.
  • Редукция профессиональных достижений как возникновение чувства некомпетентности в своей профессиональной сфере, осознание неуспеха в ней.

Психолог Вячеслав Халанский поделился простыми рекомендациями, как помочь себе при эмоциональном выгорании, хроническом стрессе и переутомлении:

  • Учитесь останавливаться
  • Следите за питанием
  • Думайте о ценностях
  • Смотрите вокруг и замечайте жизнь
  • Пейте много воды
  • Прогуливайтесь не менее 30 минут в день
  • Учитесь быть счастливым/счастливой. Радуйтесь малому в жизни

Есть такая английская поговорка: all work and no play makes Jack a dull boy (от одной работы без развлечений загрустит и Джек). В нашей культуре ее аналог: мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем. Помните о том, что работа подобна огню: согревает, но также может причинить боль и раны. Как вы можете позаботиться о себе? Делаете ли вы то, что по-настоящему ценно для вас? Когда последний раз у вас был полноценный отпуск?

Напомним, ранее мы рассказывали о продуктах, которые помогут справиться с депрессией. Кроме этого, мы писали, чем опасно переутомление и как с ним бороться.

Смотрите видео, как избавиться от зимней хандры:

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Источник: vyacheslavkhalanskiy.com.ua
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