Как понравиться мужчине: необычный ответ психолога

По словам Михаила Лабковского, не только образ матери формирует либидо, но он играет в нем ключевую роль

Психолог рекомендует быть собой. Фото: pixabay

Известный психолог Михаил Лабковский дал необычный и довольно обширный ответ на популярный вопрос среди женщин, как понравиться мужчине.

"Он состоит из одной плохой новости, и одной хорошей. Плохая – НИКАК. Хорошая – а смысл?" – написал он в Instagram и пояснил свой ответ.

По словам психолога, привлечь мужчину можно короткой юбкой, глубоким вырезом и большим транспарантом, на котором написано: "смотри на меня". Понравиться мужчине очень сложно, просто потому, что нам нравятся исключительно лишь те люди, которые "записаны" на нашей подкорке.

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"Если гипотетическая мама у гипотетического мужчины была хозяюшкой, которая встречала сына с пирогом в одной руке и пылесосом – в другой, то ему будут скорее всего нравится именно такие женщины", – пояснил он.

Он также привел пример из личной жизни: "Моя мать, как я уже рассказывал, была историком, преподавала и занималась наукой. В котлеты клала тертые огурцы. Мне нравятся исключительно увлеченные женщины, которые с головой поглощены любимым делом".

Впрочем, не только образ матери формирует либидо, но он играет в нем ключевую роль, отметил Михаил.

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"Ученые-биологи, к слову, говорят, что влечение к партнеру у человека формируется через 164 признака. Как вы догадываетесь, у каждого человека эти признаки разные. То-есть, угадать эту комбинацию совершенно нереально. Поэтому, единственный способ понравиться мужчине – это быть собой. И тогда, если все совпадет, то между вами возникнет так называемая "химия", – пишет Лабковский.

Психолог также рассказал о тех девушках, которые любят делать "ставки" на внешность, на роль, которую они играют, на какой-то созданный образ: "Дорогие мои, вам же придется потом всю жизнь эту маску на себе и держать. Иначе вы мужчине быстро разонравитесь. А оно вам надо? И вообще, какой смысл нравится кому-то, кроме себя? Я еще понимаю, когда женщина хочет понравиться симпатичному ей человеку. А в остальном, честно говоря, я особого смысла не вижу", – подытожил он.

Ранее психолог назвал три ценные вещи, которые родители могут дать своим детям. Михаил Лабковский советует учить ребенка расслабляться и получать удовольствие от момента.