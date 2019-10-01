Как понять, что мужчина хочет вас бросить: пять верных признаков

Будьте бдительны и не позволяйте мужчине манипулировать вашими чувствами

Главные признаки, что мужчина хочет вас бросить Фото: freepik.com

Каждые отношения проходят этап первой влюбленности, нежности, неподдельного интереса друг к другу и хочется верить, что так будет всегда. Но, к сожалению, не у всех отношений есть продолжение. Вашему вниманию пять верных признаков, что мужчина хочет вас бросить.

Психологи пояснили, что такое методика сай-кей и как она работает – смотрите видео:

1. Он не хочет проводить время вместе

Вы начали чаще гулять по раздельности каждый в своей компании. А когда вы напрямую говорите, что хотите встретиться, он постоянно начинает придумывать какие-то встречи или просто говорит, что у него нет времени. Если это происходит регулярно – это первый признак вашего расставания.

2. Он перестал интересоваться вашим мнением

У каждого человека есть свое мнение, но в отношениях принято считаться с мнением друг друга. И если поначалу так и было, а теперь вам затыкают рот или просто игнорируют, значит что-то уже изменилось. А если так происходит постоянно, значит мужчина точно не планирует с вами серьезные отношения.

3. Он скрывает вас от друзей

Если мужчина не афиширует ваши отношения, не интересуется вами и вашими желаниями, тогда это и отношениями назвать сложно. А если при этом он еще и не знакомит вас со своими друзьями и родственниками, значит он не настроен на отношения вовсе или уже планирует вас бросить.

4. Он критикует вас больше, чем хвалит

Делать замечания в отношениях можно, только не тогда, когда они звучат слишком часто и грубо. Если вашему мужчине начало все в вас не нравится: одежда некрасивая, еда невкусная, говорите неинтересно и другие подобные претензии, значит он уже потерял интерес или просто хочет показать вам, что собирается уйти искать свой "идеал".

5. Он начал обращать внимание на других девушек

То, что мужчины смотрят на других девушек – не секрет. Вот только делать это можно по-разному. Если он начал активно обращать внимание на других девушек, рассматривая их и флиртуя, не обращая внимания на ваши чувства – значит мужчина уже сделал свой выбор. А вам нужно сделать свой.

Совет: обращая внимание на вышеперечисленные признаки, будьте бдительны и не позволяйте мужчине манипулировать своими чувствами.

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