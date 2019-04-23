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Как понять, что нужно пойти к психологу

Многие люди боятся обратиться за помощью к специалисту

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:31
Повод пойти к психологу есть практически у каждого
Повод пойти к психологу есть практически у каждого
Фото: Depositphotos

Сеанс у психолога – это нечто гораздо больше, чем просто посидеть на диване и рассказать о своих проблемах. Существует множество заблуждений о том, что значит пообщаться с профессионалом в области психического здоровья. Необходимость говорить о своих эмоциях рассматривается как нечто слабое и постыдное, то, над чем можно подшучивать. Эта стигма часто является причиной, почему люди боятся идти к психологу.

Но в реальности, терапия – невероятно полезный инструмент, который помогает решать самые разные проблемы – от тревоги до бессонницы, от трудностей в отношениях до психологической травмы. 

Исследования показывают, что работа с психологом эффективно помогает людям справляться с психическими расстройствами. Но если вам нужны дополнительные доводы, мы расскажем, кому и зачем нужно идти к психологу.

Причины идти к психологу

Основные проблемы, с которыми обращаются к психологу:

  • Перепады настроения;
  • Большие изменения в жизни;
  • Плохие мысли;
  • Равнодушие к вещам, которые раньше приносили радость;
  • Чувство изоляции и одиночества;
  • Чтобы справиться с проблемами в жизни, нужен алкоголь, таблетки или наркотики;
  • Подозрение, что у вас есть серьезное психическое заболевание;
  • Чувство потери контроля;
  • Трудности в отношениях;
  • Нарушения сна;
  • Появилось чувство, что нужно с кем-то поговорить.

Таким образом, повод пойти к психологу может быть абсолютно любым.

К психологам чаще обращаются молодые женщины
К психологам чаще обращаются молодые женщины
Фото: Depositphotos

Какие люди обращаются к психологу

К психологу обычно обращаются люди, в чьей картине мира есть психолог как положительный персонаж, успешно помогающий здоровым людям в затруднительной жизненной ситуации. 

Психологи чаще работают с женщинами от 18 до 35 лет. Возраст клиентов-мужчин – от 25 до 40, они приходят  реже. Еще реже на сеанс к психологу записываются пары. А вот женщины старше 50 лет и мужчины старше 40-ка практически никогда не обращаются за помощью к специалисту.

Стоит ли идти к семейному психологу

Чтобы получить хорошую консультацию у психолога, важно найти компетентного человека и не попасть на шарлатана, который не только вытянет из вас деньги, но еще и может навредить. Если вы собрались к семейному психологу, для начала почитайте отзывы о нем.

Задача грамотного специалиста – помочь клиенту, уважая его систему ценностей, личные особенности и способность к самостоятельным решениям. 

Напомним, ранее мы писали, как избавиться от страхов. "Сегодня" также рассказывали, какие вещи мужчины ценят в отношениях.

Смотрите видео, как работают украинские психологи за границей:

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Источник: Сегодня
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