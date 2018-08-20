Как понять, что работа вам не подходит: практичные советы

Собеседование – это время и эмоции. Чтобы не зря терять время, можно побеседовать с HR-менеджером по телефону

Выясните все детали по телефону. Фото: pixabay

Описание вакансии далеко не всегда показывает реальную картину. На деле оказывается, что требований больше, зарплата – меньше, а график – не очень-то и гибкий.

Как понять до собеседования или во время его проведения, что вакансия – не ваша, разбираемся вмести с экспертами Международного кадрового портала HeadHunter Украина.

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Собеседование – это время и эмоции. Чтобы не зря терять ни одно, ни другое, можно побеседовать с HR-менеджером по телефону (или в переписке) и постараться выяснить максимум подробностей о компании и вакансии за минимум времени.

1. Выясните функционал. С одной стороны, это продемонстрирует вашу заинтересованность в сотрудничестве, с другой — вы сможете оценить объем работы и прикинуть, какую сумму зарплаты можно озвучить на собеседовании.

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2. Попросите конкретно разъяснить интересующие вас позиции с обтекаемыми формулировками. Например, вы под "месторасположением в 5 минутах от метро" можете иметь в виду современный офисный центр в пешей доступности от центральных станций, а ваш потенциальный работодатель – промзону, куда от ближайшего метро действительно добираться 5 минут, но при помощи общественного транспорта. Читая про "гибкий график", вы надеетесь сами регулировать свое рабочее время, тогда как HR имел в виду выбор работать с 9 до 18 или с 10 до 19.

3. Узнайте про соцпакет. И, главное, спросите, что имеет в виду работодатель под этим названием. Теоретически это – необязательные бонусы, такие как скидка на посещение корпоративного спортзала или наличие своей бесплатной парикмахерской, на практике же часто "соцпакетом" называют требования законодательства – оплачиваемый отпуск и больничные.

4. Озвучьте личные предпочтения. Например, вы учитесь в вузе и два раза в год вам нужно будет отлучаться на сессию.

5. Вежливо настаивайте на разговоре до собеседования. Если HR-у или начальнику отдела неудобно говорить в данный момент, спросите, когда можно перезвонить. А вот если собеседник уходит от разговора, настойчиво зазывая на собеседование, – это повод задуматься.

При личной встрече

На собеседование вы все-таки решились прийти, но беседа не клеится. После каждого ответа у вас возникает еще больше вопросов или ответы вас не устраивают.

По каким признакам можно понять, что эта работа – совсем не ваша или не совсем ваша?

1. У вас вызывает недоумение поведение потенциального начальника – он постоянно отвлекается на телефонные звонки и переписку, говорит, например, с использованием жаргонных слов, без разрешения переходит на "ты".

2. Вам не предоставляют не то что должностные инструкции, но даже четкие описания ваших обязанностей, к этому же относится название должности. Если потенциальный работодатель говорит "разберемся в ходе работы", "главное – начать, а там видно будет" – скорее всего, это повод для беспокойства, ведь может он сам не представляет, чем вас занять.

3. Собеседник уходит от ответа или переводит разговор на другую тему, особенно если ваши вопросы касаются компании, ее позиции на рынке, перспектив.

Не лишним будет прислушаться и к своему внутреннему голосу. Даже если в телефонном разговоре или на собеседовании все проходит идеально, но интуиция подсказывает, что эта работа – не ваша, стоит задуматься, взвесить все "за" и "против", а только потом принимать взвешенное решение.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил, как вернуться к работе после длительного перерыва: особенности поиска. Не сочиняйте сказки, что год-два-три работали в несуществующей конторе без оформления.