Как понять, что вами манипулируют: три признака

Манипуляторы зачастую очень милые и очаровательные

Распознать манипулятора не просто, ведь он искусно маскируется под доброжелателя, подругу, маму. Манипуляторы очень милые, очаровательные, оказывают мелкие услуги, при этом убеждая, что пожертвовали чуть ли не жизнью и всем состоянием. В ответ манипулятор выставляет непомерный счет за свои "усилия" или просто за то, что "я же твоя подруга, муж, мама". Как их распознать, знает психолог Александр Шахов и пишет об этом на своей странице в Instagram.

Как распознать манипулятора Фото: Pexels

Три признака, по которым можно определить влияние манипулятора:

1. Ни вместе, ни врозь

Если общение и отношения с человеком доставляют вам боль, но по психологическим причинам вы не можете выбрать дистанцию ("он не отпускает", "не могу ему сделать больно", "чувствую страх, если уйду"), это первый тревожный звонок. Когда больно, нормально избегать боли. Это признак эмоциональной зависимости Жертвы от Манипулятора и разрыв будет почти невыносим. Вместе быть больно, но мысль уйти пугает еще больше.

2. Центр вселенной

Мысли о ситуации с этим человеком, об этих отношениях занимают большую часть ваших дум. Вы постоянно прокручиваете и прокручиваете ситуации из прошлого: диалоги, поступки, решения, в тщетных попытках найти выход, но никак не можете это сделать — так все запутано и мысли никак не могут нащупать твердую почву. И вас накрывает ощущение безысходности и отчаяния.

3. Потеря себя

Вы чувствуете, как стремительно теряете контакт с собой, уже не понимая, что происходит. Ваша самооценка стремительно падает, а в душе полная неразбериха, карнавал негативных эмоций: вина, тревога, любовь, злость, страх, отчаяние, надежда. Все нестабильно и в этом вихре эмоций вы совсем не видите ни себя, ни партнера, ни будущее, ни даже настоящего. Яд манипулятора дезориентирует. "Я не могу понять…" — самая частая фраза, которую можно услышать от Жертв.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как люди принимают решения: основные механизмы и как их правильно применять.

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