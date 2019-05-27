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Как понять друга Близнеца: полезные советы

Родившиеся под стихией Воздуха, Близнецы — очень критично настроены по отношению к внешнему миру

Елена Кузьмич
Сегодня, 08:56
Как понять друга Близнеца
Как понять друга Близнеца
Фото: pexels.com

Если среди ваших друзей есть Близнец, то не заметить его просто невозможно. Близнецы — многогранные и многосторонние личности. У них — ясный и аналитический ум. Также Близнецам очень нравится разнообразие. Близнецы любят интеллектуальные игры, но стремятся ничего не принимать близко к сердцу. Не удивительно, что римская цифра II представляет их двойственную натуру.

Близнецы принадлежат к стихии Воздуха, это — знак над которым доминирует интеллект, а не чувства. Близнецы часто "разрываются" на части и не могут выбрать, какое направление в жизни им ближе или какому партнеру отдать предпочтение. Близнецам присущие очарование, они могут заставить вас поверить их историям.

С финансами Близнецы не дружат, эти вопросы не стоят у этого знака зодиака на первом месте, а поход за покупками во время депрессии способен нанести серьезный урон бюджету Близнецов.

Как узнать Близнеца: внешний вид

Узнать Близнеца, как и Овна и Тельца, о которых мы писали ранее, можно по характерным особенностям физиогномики этого знака. Близнецы — очень моложавые. У них — гибкое и подвижное тело, иногда с тонкими и длинными руками. Для Близнецов характерные острый взгляд и узкое лицо. Они могут по-птичи наклонять голову на бок, когда слушают собеседника. Добавим, что настроение Близнецов напрямую зависит от физического здоровья.

Как одевается Близнец

Женщины-Близнецы — очень экстравагантны в выборе одежды. Мужчины-Близнецы любят классический и строгий стиль одежды. Цвета Близнецов — самые различные, это можно увидеть на примере камней, которые соотносятся с этим знаком зодиака. Разнообразность соотносится с покровителем этом знака — непостоянным Меркурием. Но часто астрологи выделяют желтый и черный как цвета Близнецов.

Как узнать Близнеца среди друзей или коллег
Как узнать Близнеца среди друзей или коллег
Фото: Pixabay

Сильные стороны и положительные качества Близнеца

Самой сильной стороной Близнецов является их ум. Близнецы — очень живые, остроумные и коммуникабельные личности. Из-за пытливого ума они могут решать самые сложные задачи. Они легко приспосабливаются к ситуации, интеллектуальные, остроумные оптимисты, которые легкие на подъем.

Слабые стороны и отрицательные качества Близнеца

В то же время Близнецы — непредсказуемые, противоречивые, поверхностные, нервозные люди. Их отличительной негативной чертой характера является неопределённость.

Близнецы не любят говорить факты и правду. Они могут даже не заметить, как поменяют собственную точку зрения. Проблемы очень резко выбрасывают их из привычной колеи. Из-за двуличности этого астрологического знака Близнецы могут любить сплетни, свои секреты им лучше не доверять.

Что любит Близнец

Близнецы очень любят все, что связано со словами и коммуникацией. Им понравятся книги, например, словари, новая техника, походы в кино или театр, интеллектуальные игры, красивые письменные принадлежности и хорошая скорость Интернета.

Что не любит Близнец

Спокойствие не по душе горячему Близнецу, которому присуща двойственная природа. Близнецы также не любят одиночество, скуку и людей, которые отстаивают свое мнение.

Напомним, что ранее мы писали о том, что подарить другу-Тельцу. Ранее сообщалось о периодах ретроградного Плутона и ретроградного Сатурна. Напомним, ранее мы публиковали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака.

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Источник: Сегодня
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