Как понять друга Рака: полезные советы

Родившиеся под знаком Воды, Раки – очень эмоциональные

Как понять друга Рака Фото: pexels.com

Если среди ваших друзей есть Рак, то его, как и Овна, о котором мы писали ранее, не заметить просто невозможно. Раки — эмоциональные и готовые все бросить, если кто-то нуждается в его любви и заботе. Но Раку необходима броня, чтобы защитить свой уязвимый внутренний мир, из-за этого он будет в реальной жизни искать убежище, где можно отдохнуть от стрессов и проблем внешнего мира. Для домовитых Раков очень важна семья и они получают огромное удовольствие от общения с родными, близки и друзьями. Это — тонкие натуры, ранимые и чувствительные люди, даже если они это научились скрывать под твердым панцирем, который является символом этого знака зодиака. Клешни рака символизируют и цепкую натуру этого знака.

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Рак легко поддается влиянию тех, кого они любят и восхищаются. У представителей этого знака — хорошая память, они могут через годы помнить то или иное событие. Управителем Рака являться Луна, поэтому они обладают сильными инстинктами и интуицией. Но из-за этого "управителя" настроение Рака может быстро измениться.

Как узнать Рака: внешний вид

У типичного Рака бледное лунообразное лицо и светлые русые волосы. Тело — коренастое, у женщин — большая грудь. Они — обычно невысокие, с короткой шеей.

Светлые и прозрачные глаза искоса смотрят из-под тяжелых век. Характерная защитная поза для представителя этого знака — со скрещенными на груди руками. В физическом плане Рак "управляет" грудью и желудка. Раки нередко утешают себя, поднимая настроение пищей, поэтому легко набирают вес.

Как одевается Рак

Рак всегда выбирает удобную и привычную одежду. Этот человек будет носить вещи, пока они буквально не разлезутся по швам. Благодаря Луне, все ассоциации о Раке связаны с белым цветом и дымчато-серыми цветами.

Сильные стороны и положительные качества Рака Фото: Pixabay

Сильные стороны и положительные качества Рака

Большое интуитивное прозрение чужих потребностей постоянно толкает Рака о ком-то заботиться и кого-то защищать. Бывают моменты, когда этот заботливый знак выступает в роли социального работника для всего остального зодиака. В профессиональной сфере проницательный рачий ум вместе с исключительной памятью часто воспринимается как отличное деловое чутье. Раки способны на глубокую привязанность, они — упорны, чувствительны, способны относится к партнеру с пониманием. У Раков — открытое сердце, они преданы и романтичны.

Слабые стороны и отрицательные качества Рака

В то же время, слабости проистекают от душевной ранимости. После обиды Рак становится ревнивым и одержимым жаждой собственничества. Он будет захватывать все, что придаст ему уверенности. Теневая сторона Рака происходит от сильного желания получить духовную власть над людьми и потоком событий. Теневой Рак беспринципен и ненадежен. Раки склонны испытывать жалость к себе, подвержены частым передам настроения, ненадежны, склонны манипулировать другими людьми и излишне эмоциональны.

Что любят Раки

Раки любят свой дом, воду, приятные воспоминания и хорошую еду. Очень любят природу и животных, поэтому нередко интересы Рака связаны с природой, детьми, лошадьми, пищей, одеждой.

Что не любят Раки

Эмоциональную независимость в других людях.

Напомним, что ранее мы писали о том, как понять друга Тельца и что подарить другу Тельцу.

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