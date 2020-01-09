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Как поверить в себя: пять советов Маши Ефросининой

Ведущая поделилась личным опытом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Маша Ефросинина с мужем
Маша Ефросинина с мужем
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известная ведущая Маша Ефросинина поделилась личными советами, как принять и поверить в себя. Об этом она рассказала в откровенном интервью для программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Маша Ефросинина поделилась как борется со стрессом – смотрите видео:

Маша Ефросинина является примером того, что женщине под силу все: быть мамой, которую дети любят и уважают, изменить себя, если отражение в зеркале не нравится, быть успешной, несмотря на конкуренцию.

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Ефросинина дала пять советов, как принять себя таким, какой ты есть:

  1. Надо осознать, что никогда не поздно начать, нет тех возрастных границ, когда уже поздно – никогда не поздно.
  2. Надо быть с собой честным, нужен очень откровенный диалог с зеркалом. Один на один – поплакала, посмотрела и честно себе сказала, что тебе в себе не нравится, и реши уже ту проблему.
  3. Сделать себе подарок, я сейчас не о шубе и сумке. Вот я ходила всегда с короткими ноготками, пошла, думаю, что-то мне эти ноготки не очень нравятся – хочу длинные.
  4. Подумай о том, занимаешься ли ты спортом – это важно, потому что все тело женщины собирается, когда она в движении.
  5. Оставаться иногда наедине с собой, я иногда просто сажусь за руль, включаю музыку и пол часика могу поездить по городу.

Тем временем мы выяснили, как добиться своей цели и не опустить руки раньше времени: полезная практика.

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Источник: Сегодня
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