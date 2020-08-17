Как пояснить детям, что такое революция: пять советов родителям

Психолог рассказала, как правильно разговаривать с детьми разного возраста на серьезные темы

Информационное пространство сейчас не ограничивается лишь новостями по телевизору или заметками в газетах. Соцсети, различные группы в мессенджерах и YouTube-каналы – информация становиться доступной всем и детям в том числе. Поэтому важно, чтобы они правильно воспринимали то, что происходит вокруг.

С 9 августа, когда в Беларуси прошли президентские выборы, страну охватили массовые протесты против фальсификаций и объявления действующего главы государства Александра Лукашенко следующим президентом. Самая крупная акция состоялась 16 августа в Минске – на Марше свободы в центре белорусской столицы по разным подсчетам собралось до 220 тысяч человек.

Детский и семейный психолог Светлана Ройз на своей странице в Facebook дала пять советов родителям, как правильно пояснить детям, что такое революция и как реагировать на неспокойные события, которые происходят в мире.

1. Ребенка невозможно оградить от информации

Даже, если при ребенке взрослые не говорят на какие-то темы, он заточен считывать наши невербальные сигналы: он слышит обрывки разговоров и ощущает фон страха. "Информация помогает снизить уровень тревоги. Да, важно то состояние, в котором мы информацию подаем. Чтобы быть опорой для ребенка, очень важно сделать для себя что-то, чтобы успокоить дыхание, занять удобную позу, самим опереться на спинку стула. Только так то, что мы говорим, будет звучать для ребенка правдой и будет его стабилизировать", – поясняет психолог.

При этом подавать информацию необходимо коротко: говорите фразу и смотрите на реакцию ребенка. Идеально, говорит эксперт, если родители могут прикоснуться к ребенку, держать ладонь в своей, обнимать, давая ему поддержку.

О чем говорить с ребенком

Ройз советует говорить детям то, что для самих взрослых является правдой.

Дети знают и понимают намного больше, чем нам кажется и им важно знать правду.

Форма подачи для малышей должна быть адаптированная под их возраст, но главное, что должны понимать дети, так это то, что они в безопасности. Акцент в разговоре должен быть на том, что много взрослых готовы тебя защитить и брать ответственность (если революция происходит в вашей стране). И обязательно нужно отвечать на вопросы детей.

Для детей до 10 лет этой информации хватит. А вот подросткам важно рассказать то, что вы считаете важным и сказать, где искать проверенную информацию.

Кроме того, подросткам, учитывая их возрастное стремление к риску, нужно сказать, что вам важна их безопасность. Если революция происходит в вашей стране или городе, важно обсудить правила: куда можно идти, что можно делать, как выходить на связь, какие слова пароли можно использовать.

Как объяснить детям, что такое революция Фото: Pexels

2. С ребенком должен находиться взрослый, которому он доверяет

Вы не сможете быть сосредоточенными в том, что важно вне дома, не зная, что ребенок в безопасности. Проговорите, напишите правила безопасности: чужим двери не открывать, куда нужно идти в случае необходимости, по какому телефону звонить, если вдруг родителя долго нет дома. Впрочем, эти правила важны не только в период революции или мятежа, а и в повседневной жизни.

3. Ребенку нельзя смотреть видео, где применяют силу

Любое видео со сценами насилия для ребенка запрещены. Если ребенок увидел мирные демонстрации, тогда важно сделать акцент на том, что много людей собрались вместе, чтобы показать силу и правду. А если ребенок увидел что-то страшное, тогда родителям важно сказать о том, что он увидел ужасно и вам очень хотелось бы, чтобы в мире не было войн и злости.

4. Важно дать возможность отреагировать любую эмоцию

Ребенок может плакать, проявлять агрессию, замирать – любая реакция на информацию нормальная. С ребенком важно говорить, можно пересказать ситуацию, стимулируя его говорить. Завершать все разговоры о революции или другом мятежном событии нужно всегда словами о том, что сейчас вы в безопасности.

5. Ребенку любого возраста (от трех лет) важно предложить действие

Предложите ребенку то, чем он может заняться и тем самым отвлечься, снизить заряд напряжения и тревоги.

Что может ребенок

Нарисовать рисунок победы "добра" над "злом". Если семья верующих – помолиться. Если не верующих – направлять солнечные лучи туда, где темно. Полезно рисовать на черной бумаге восковой пастелью (или чем угодно ярким). Психолог поясняет, что, рисуя на черном, проявляя краски, мы уже работаем со страхом. Можно также рисовать ладонями – важно максимально задействовать телесность. Нарисовать флаг и повесить его дома. Петь песни, которые вы воспринимаете, как патриотичные, песни силы. Если ребенок стал более агрессивным, или наоборот, более тревожным, можно поиграть в подушечный бой, чтобы дать возможность отреагировать агрессию и проявить силу. Рвать на мелкие части бумагу, а потом собрать из обрывков коллаж. Создавать что-то, где бы была метафора дома: домики из подушек, рисовать дома, радуги, из конструкторов Lego делать что-то, что напоминает укрытие. Мечтать. Говорите с ребенком о том мире, о котором вы и он мечтаете. Рисовать или лепить вместе с ним безопасное пространство, любое, воображаемое. Просите ребенка любого возраста о помощи, особенно подростков. Чем больше есть аспектов, действий, в которых они могут проявить свою силу и ответственность, тем легче им справиться с напряжением – попросите их полить цветы, нарисовать рисунок, подмести на кухне. Отвечайте на все вопросы детей. Даже, если они вам кажутся глупыми, даже, если они их повторяют по много раз. Это особенно важно. Нормально, если дети сейчас играют в войну. Пусть в своей игре они победят "злые силы", неправду. Им важно в игре прожить напряжение и найти выход эмоций, страху, агрессии. При этом психолог подметила, что идеально, если любое оружие не направляется друг на друга.

Эти советы подходят не только для родителей, которые сейчас непосредственно живут в Беларуси, а и тех, кто находиться в других странах, но искренне переживают все события или тех, кто столкнулся с вопросами детей, что такое революция.

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