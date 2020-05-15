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Как появляется секс-зависимость: ответ Натальи Холоденко

Сексоголики не могут остановиться и постоянно меняют партнеров

Анна Ковпак
Сегодня, 17:42

Психолог Наталия Холоденко в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", рассказала, что заставляет людей постоянно менять сексуальных партнеров.

Майкл Дуглас, Чарли Шин, Дэвид Духовны, Майк Тайсон – этих знаменитостей объединяет не только слава, но и зависимость от секса.

"Сексуальная зависимость – одна из самых тяжелых, – сказала во время интервью телеканалу "Украина" психолог Наталия Холоденко. – И здесь вообще может идти речь о психиатрии, потому что, как правило, с сексуальной зависимостью появляются субкультуры. То есть человек не просто начинает заниматься сексом с большим количеством партнеров, в таких отношениях появляются нереальные эксперименты. Поэтому надо однозначно обращаться за помощью к специалистам".

Психолог Наталья Холоденко
Психолог Наталья Холоденко
Фото: пресс-служба

Сексоголики не могут остановиться и постоянно меняют партнеров.

"Секс-зависимость формируется от того, что люди не умеют получать настоящее удовольствие. Они не уверены в том, что гарантированно нравятся своему партнеру, – объяснила психолог. – У них постоянно возникает этот вопрос, в итоге сексоголики стараются количеством компенсировать качество".

Онлайн-зависимость: чем опасна и как лечить – смотрите видео:

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Заставить человека лечиться от сексуальной зависимости не всегда получается даже за рубежом, где люди могут пройти курс терапии в специальных центрах. Чтобы избавиться от сексоголизма, человек должен захотеть этого сам. Сделать такой шаг непросто, и очень часто из-за постоянных измен разрушаются браки. Большинство людей считает, что это попросту очередная интрижка, однако только специалисты могут объяснить, насколько тяжело человеку отказаться от секса с очередным партнером. Поэтому без профессиональной помощи в данном случае не обойтись.

Тем временем мы выяснили, что такое здоровая агрессия: что это такое и зачем она нужна.

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Источник: Сегодня
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