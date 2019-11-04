Как правильно флиртовать: 10 полезных советов

Помните, что мужчины в восторге от позитивных и счастливых девушек

Флиртовать нужно правильно Фото: Pexels

Флирт помогает во многих аспектах жизни. А иногда он даже может быть полезнее, чем шикарная фигура, как у Дженнифер Лопес или интеллект, как у Натали Портман. Главное, овладеть правильными навыками, заверяет дипломированный психолог Анна Литвинчук и дает 10 полезных советов по флирту.

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1. Скромно улыбайтесь и краснейте

Мужчины в восторге от позитивных и счастливых девушек. Особенно по душе те, кто улыбается и смеется, при общении с ними. Улыбайтесь и, иногда, краснейте, когда вам сделали комплимент. Это, сто процентов, не останется незамеченным.

2. Благодарите его и делайте комплименты

Мужчины любят, когда их хвалят. Один из шагов на пути к кокетливому разговору – комплименты. Если вам что-то нравится в собеседнике – говорите. Если он галантный и вежливый, то за поступки и слова благодарите его теплой улыбкой. Когда его поведение и жесты будут казаться располагающими к дальнейшему общению, признавайтесь в этом. Он будет дальше стараться вам угодить.

3. Смотрите в глаза

Один из секретов флирта, это умение получать удовольствие от того, что делает мужчина. И вы не должны быть влюблены в него, вам просто должно нравиться осознание того, что вы рядом с ним. Поэтому в следующий раз, при разговоре с симпатичным мужчиной, смотрите ему прямо в глаза и улыбайтесь. Этот поступок безусловно заведет его в тупик и заставить почувствовать себя неловко. Но такой визуальный контакт заставит коленки немного задрожать.

4. Будьте выразительны

Не пожалейте несколько минут и постойте перед зеркалом. Для того, чтобы выработать разные выражения лица. Научитесь пользоваться глазами и мимикой с пользой для вас. Тогда вам не будут нужны слова, чтобы произвести на парня впечатление и заставить флиртовать.

Хлопайте глазами, репетируйте варианты улыбок, словом, делайте все, чтобы быть кокетливой богиней без слов. Тогда ни один парень не пройдет мимо. А если вы не уверены, что выражение лица поможет изменить ситуацию, то вспомните Джулию Робертс или Анджелину Джоли, которые блистают кокетливыми выражениями, внушающими благоговение.

На обучение может уйти несколько недель или месяцев, но игра стоит свеч. Кто знает, может это даже поможет изменить вашу жизнь.

5. Касайтесь волос

Мужчины неравнодушны к женским волосам. Красивым волосам. Факт. Поэтому посредине разговора можно запустить руки в собственные волосы или завести их за уши. Это покажет ваше доверие к собеседнику. И к тому же, вашу сексуальность. Так или иначе, делайте что-нибудь с волосами, чтобы у парня была возможность ими восхититься.

6. Дразнитесь

Не всегда ставьте парня на пьедестал с помощью восторженных слов. Иногда стоит колко ответить на шутку, чтобы молодой человек работал еще усерднее и завоевывал ваше внимание.

7. Не надо быть дерзкой и громкой

Абсолютно все настоящие мужчины любят женственных девушек. Не нужно, конечно, изображать из себя сказочную принцессу, но во время беседы старайтесь быть женственной и уравновешенной. И это касается голоса, манеры поведения и стиля одежды. Грубые, нахальные и громкие девушки парней отпугивают.

8. Неожиданно касайтесь его

Это один из действенных способов заставить мужчину флиртовать и пробудить желание обладать. Мужчины млеют от того, что женщина, с которой они заигрывают, вдруг касается их. И после каждого прикосновения парень открывается все больше. Он начинает чувствовать себя комфортнее, разговаривает и кокетничает. Попробуйте, это действенно.

9. Будьте женственной

Не стоит вести себя как младшеклассница, чтобы поселиться в сердце парня, но чтобы мужчина начал флиртовать, надо дать ему понять, что он может защищать вас. Мужчины же всегда были защитниками и охотниками в процессе эволюции. И если вы хотите, чтобы он был ваш и постоянно общался с вами, должны отдать инициативу в его руки, по крайней мере, на несколько минут.

В любом случае, мужчины любят быть главными. Поэтому дайте ему шанс начать флирт первому. Не лишайте его такой возможности, иначе она больше может не представиться. Играйте.

10. Дайте ему понять: он – особенный

Одно из важный правил – дать парню понять, что он не такой как все. Он особенный. После этого можно не прилагать никаких усилий. Молодой человек будет нуждаться в подпитке такого чувства, увлечется вами и захочет быть рядом. Особенным может его сделать все что угодно.

Ваша улыбка – не такая, какую вы дарите другим, мимика лица, а может ваши комплименты или заигрывающие неожиданные касания во время разговора. При всем этом не забывайте, что вести себя с парнем нужно как можно более естественно. Иначе игра под названием "флирт" может обернуться против вас, и вы из нее выйдите, увы, проигравшей.

Тем временем мы выяснили три эффективных шага, чтобы избавиться от негативных эмоций.

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