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Как правильно говорить о деньгах в паре: совет психолога

Сегодня, 17:24

Вопрос финансов в отношениях отражает изначальную модель, которую выбирают двое людей

Денежные вопросы всегда считались довольно интимными и поэтому редко обсуждаются. А в отношениях, если они истинно гармоничные, этот вопрос в принципе стоять не должен. Когда двое — действительно пара, в близости и вовлеченности друг в друга, то каждый конечно же желает, чтобы партнер был счастлив. Но работает это только в том случае, когда оба партнера одинаково умеют и искренне хотят отдавать. И это касается не только денег, заверяет психолог Софья Пхаладзе. На своей странице в Instagram она дала советы, как правильно говорить о деньгах в паре.

"Вопрос финансов в паре отражает вашу изначальную модель, которую вы выбираете", – поясняет Софья и называет три модели отношений, которые сейчас можно встретить:

  • мужчина-добытчик;
  • женщина-добытчица;
  • равные во всем.

По словам психолога, любая из этих моделей не считается ни плохой, ни хорошей.

Как правильно говорить о деньгах в паре
Как правильно говорить о деньгах в паре
Фото: Pexels

"Верно именно так, как вы выбрали для вас двоих. Главное, чтобы эта модель совпадала у двоих, иначе говорить про деньги придется много и долго. И не забывайте о том, что с каждым таким "разговором" зачастую снижается мотивация, а обиды накапливаются", – говорит психолог.

Единственно гармоничным решением будет говорить о деньгах с точки зрения мотивации, высоких амбиций и убеждения, что ваша пара точно достойна большего.

Существует два критерия:

1️. Есть ли истинная близость в вашей паре?
2️. Действительно ли вы оба достаточно амбициозны и мотивированы?

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"Объем заработка, достижения и в целом успех — это просто вопрос желания. Иногда бывает неприятно, но все же лучше осознавать действительность такой, какая она есть. Честно задайтесь вопросом: хочет ли ваш партнер зарабатывать больше или его уровень потребности низкий и трансформировать его у него желания нет?" – советует Пхаладзе.

Дальше необходимо понять для себя и обсудить с партнером, что делать, если хочется зарабатывать больше, но не чувствуете потенциала или у вас низкая мотивация и вы не видите путей для большого заработка. Полученные ответы помогут решить финансовые вопросы и при этом не разругаться.

Полезные советы, которые помогут наладить отношения – смотрите видео:

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деньги финансы психология пара
Источник: Сегодня
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