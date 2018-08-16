Как правильно говорить с детьми о лишнем весе: совет эксперта

Главное — сделать все, чтобы не обрушить самооценку ребенка и не внушить ему чувство стыда

Показывайте детям личный пример. Фото: depositphotos

Чтобы ребенок понимал, что такое здоровое питание, чем опасен лишний вес и что нужно делать, чтобы иметь здоровое тело, родителям важно с ними говорить.

Об этом рассказала Линда Стэйд, педагог с 25-летним стажем, исследователь в колледже Санта-Мария в Западной Австралии. Она также дала несколько советов о том, как говорить с детьми, если вас беспокоит их лишний вес, передает WoMo.ua.

Главное — сделать все, чтобы не обрушить самооценку ребенка и не внушить ему чувство стыда.

"Этой теме было посвящено большое родительское собрание в нашем колледже. Учителя, родители, психологи — все были единодушны в том, что нужно сместить фокус с внешности, с "неэстетичности" детской полноты на аспект здоровья ребенка. Но как это сделать правильно? Начнем по порядку", – рассказала Линда и пояснила, как сделать все правильно.

Когда это закономерно

В пубертатном периоде у детей вырабатывается гонадотропин, он сигнализирует о готовности к репродуктивной функции. В этот период у девочек округляются бедра, ягодицы и грудь. Если ваш ребенок всегда был худеньким, то вам может показаться, что с ним что-то не так. На самом деле все нормально. Возможно, вы не отмечали этого, но дети растут "рывками" и бывает, что "рывок" веса опередил "рывок" роста. Когда дети маленькие, они растут более равномерно, а вот в период пубертата могут возникнуть такие "нестыковки" роста.

Почему дети набирают лишний вес

Мало движения. Наша начальница кафедры физвоспитания говорит, что набор лишнего веса она замечает у ребят 11-12 лет и считает, что это может быть связано с изменениями режима, а именно то, как они проводят досуг на переменах и после школы: детям уже не так хочется бегать, они теперь сидят и разговаривают, а во время разговоров они еще и едят, зачастую джанк фуд.

Доступ к еде. Дети растут и у них прибавляется автономии в вопросе питания. Часто им дают деньги "на обед" или на карманные расходы — и тут не обходится без злоупотребления всякими не очень полезными продуктами.

Проблемы со здоровьем. Бывает не лишней консультация педиатра или семейного врача. Существует целый ряд заболеваний, при которых отмечается увеличение веса, например, проблемы со щитовидной железой, диабет, депрессия, стресс, последствия лечения стероидами.

Наша школьная медсестра, которая еще имеет квалификацию медсестры кардиологического отделения, подчеркивает, что беспокоиться о самооценке детей — это прекрасно, но прежде всего мы должны заботиться об их здоровье: "Лишний вес — опасный фактор, особенно если у вас в семейном анамнезе диабет, болезни сердца или инсульт. Один из трех жителей Австралии имеет ожирение, двое из трех имеют лишний вес, поэтому мы должны говорить о лишнем весе как о проблеме не эстетики, а здоровья".

Что и как говорить

Непросто говорить с детьми о том, что они поправились без того, чтобы они почувствовали стыд. Но правильные слова для этого есть. Во-первых, не упоминайте вообще об имидже и привлекательности. Вы говорите о проблеме здоровья — вот и концентрируйтесь на здоровье. Говорите о пользе движения и правильного питания, а не о весе. Помните, что если у вашего ребенка проблема лишнего веса, то он, скоре всего, уже об этом знает. Не надо объявлять: "Ты стал толстым!" Фразы, приведенные ниже, могут совсем не подходить вашим детям и вам лично, но если ваша мотивация — здоровье, и ни один из приведенных ниже примеров не устраивает, — лучше вообще ничего не говорите.

В нашей семье бывали случаи сердечных заболеваний/диабета, поэтому нам надо периодически убеждаться в том, что мы следим за здоровьем и правильно едим. Давайте все постараемся придерживаться здорового питания.

Я беспокоюсь о твоем здоровье. Вижу, что ты без настроения. Как думаешь, что в плане здоровья тебе надо поменять, чтобы поднялось настроение?

Я замечаю, что ты намного меньше двигаешься. Знаешь, я хочу быть более спортивным, чем бы нам заняться вместе?

Твои пищевые привычки — нездоровые. Как будем решать эту проблему?

Я замечаю, как меняется твой рацион и то, как ты себя чувствуешь. Давай пересмотрим список покупок.

И последнее, очень важное. Нужно решить для себя и донести это до ребенка, что никого никогда нельзя дразнить или стыдить из-за лишнего веса или внешности. Иногда лучшее, что могут сделать родители — это обеспечить детям атмосферу взаимоподдержки и понимания дома, где ребенок будет чувствовать, что его любят в независимости от веса, роста, степени красивости и так далее.

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