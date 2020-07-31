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Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии

Сегодня, 15:12

Используйте гаджеты с пользой вместе с ребенком

Гаджеты стали настолько важными в жизни каждого человека, что знакомиться с ними начинают с очень раннего возраста. Вопрос только в том, как правильно их использовать, чтобы они приносили не вред, а помогали в развитии. Специально для Сегодня.Lifestyle эксперт альтернативного образования Наталья Тарченко и психолог Оксана Зайкина рассказали, как же правильно использовать гаджеты с пользой для ребенка.

Наталья Тарченко, эксперт альтернативного образования, мама троих детей

Эксперт альтернативного образования Наталья Тарченко
Эксперт альтернативного образования Наталья Тарченко
Фото: пресс-служба

  • Гаджеты – это не зло!

Использование гаджетов – это одна из самых острых проблем, которая волнует семьи с детьми. Меня, как маму троих детей, эта тема тоже волнует, особенно вопрос "как с этим справляться в разном возрасте", когда в семье дети 14, 9 и 6 лет.

Конечно, сейчас невозможно говорить о гаджетах, не учитывая опыта карантина и перехода на онлайн обучение. Оказавшись в изоляции, дети столкнулись с неким несоответствием и переживали диссонанс. Всю жизнь родители ограничивали время, которое они проводят с девайсами – "меньше сиди с айпадом/перед экраном/в телефоне", и вдруг резко стали к этому принуждать.

Ситуация с карантином показала нам, что гаджеты — это не зло, они могут стать инструментарием для образования, если научиться использовать их правильно.

Конечно, формулы эффективного онлайн-обучения пока не найдено. И то, что случилось, было просто переносом обычных офлайн программ в онлайн, где учителя, как и раньше, начитывали материал и проверяли домашние задания. Но если представить, что карантин будет всегда и наши дети будут все время учиться дистанционно, то конечно мы нуждаемся в современных приложениях, платформах, которые позволят сделать образование качественным и интересным для детей.

  • Используйте гаджеты с пользой вместе с ребенком

Весь мир пишет и говорит о том, что время, которое дети проводят в гаджетах, ошеломляет. По некоторым данным ребенок тратит три месяца своей жизни, играя в телефоне. Но возвращаясь к вопросу, как использовать гаджеты, чтобы они были в плюс, а не в минус, стоит представить жизнь без них и подумать, чем бы могло быть занято это время. Конечно, речь идет о совместном времяпровождении семьи.

Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии
Как правильно использовать гаджеты, чтобы помочь ребенку в развитии
Фото: Pexels

То же самое можно делать и с гаджетами: использовать их вместе с ребенком, искать какую-то информацию, играть, пробовать новые приложения. Часто мы, родители, совершенно без понятия, чем же ребенок занят в айпаде, не знаем ни названия игр, ни программ, на которые он тратит так много времени. В семье из-за этого случается большой разрыв: взрослые не понимают, что там может так увлекать, это кажется неинтересным и бесполезным, а дети, встречая осуждение и непонимание, отказываются говорить об этом.

Поинтересуйтесь, что же там такого интересного в телефоне: как называется игра, какие в ней правила, чем она ему нравится, чем интересна та или иная соцсеть. Это создаст площадку для совместных обсуждений, диалогов, дискуссий. Проявите неподдельный интерес, и ребенку захочется поделиться и разделить с вами свои увлечения, а для вас это может оказаться намного полезней, чем казалось.

  • Использование гаджетов – отличная возможность вместе поговорить и установить правила в семье

Из личного опыта скажу, что использование гаджетов – это еще отличная возможность вместе поговорить и установить правила в семье или школе. Важно всем вместе обсудить, как и когда будут использоваться гаджеты, почему важны такие ограничения и они должны касаться всех – и взрослых, и детей.

Такое взаимодействие уже не про гаджеты, а про то, как мы строим новые взаимоотношения в семье или школе. Мы, взрослые, являемся ролевой моделью для детей, и когда мы говорим "хватит смотреть YouTube", не выпуская из рук при этом наш телефон, у детей опять происходит диссонанс и непонимание.

Оксана Зайкина, психолог в DEC life school

Психолог Оксана Зайкина
Психолог Оксана Зайкина
Фото: пресс-служба

На консультации с родителями первый вопрос, который я им задаю, звучит так: "Какие у вас отношения с гаджетами? Что видит ваш ребенок?". Я думаю, очень важно нам, взрослым, проанализировать свое отношение к девайсам, ведь дети подражают нам. Детям сложно объяснить какие-то запреты, если в реальности они видят совершенно другое поведение взрослых.

  • Гаджет – один из инструментов в цепочке познания мира

От родителей ребенок узнает зачем нужен гаджет, раскрывает весь потенциал его использования. Родители поэтапно обучают ребенка взаимодействовать с гаджетом, что это дополнительный инструмент для получения опыта, информации, но не основной.

Когда малыш растет, мы сопровождаем его в развитии – первые слова, действия он узнает от нас. Точно также и с гаджетами. Например, ребенок на прогулке увидел улитку, заинтересовался, задает вопросы. Родитель ему рассказал. Ребенок получил не только ответ, но и опыт задавания вопросов. Придя домой, мы находим информацию в книге про животных, читаем, можем слепить из пластилина и поиграть в игру, находим на YouTube фильм, смотрим, обсуждаем. Мы даем ребенку не просто знания, а навыки как познавать мир. А гаджет – один из инструментов в цепочке познания мира. При изучении математики, алфавита или еще каких-то других навыков действуем точно так же.

Гаджет — это дополнительный инструмент для получения опыта, информации, но не основной

То есть, самое важное для родителей – не использовать гаджет, как инструмент чем-то занять ребенка, когда он хочет от вас внимания, а вы заняты или не настроены.

Зависимость от гаджетов звездных детей – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, чем занять ребенка по методике Монтессори: 10 активностей.

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дети воспитание психология развитие гаджеты
Источник: Сегодня
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