Как правильно обустроить детскую комнату: советы от Лилии Ребрик

Сегодня, 17:02

Считается, что освещение помогает зонировать детскую комнату


Как правильно украсить детскую комнат и чем. Например, ведущая Лилия Ребрик в первую очередь подбирает освещение. Ведь благодаря освещению детскую можно прозонировать: зону для сна, зону для игры, зону для отдыха.

Например, для основного освещения прекрасно подойдут светильники, которые регулируются. 

"Вы можете сделать минимально освещение, когда ребенок готовится спать", – говорит Лилия.

Кроме того, в комнате необходимо поставить ночнички. Сейчас их есть огромное количество: в виде различных мультяшных персонажей, животных, солнышка и прочее. Ведь дети боятся засыпать в одиночку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Что касается розеток и выключателей, то это абсолютный миф, что в детской должно быть минимальное количество розеток", – считает Лилия.

Дети быстро растут и у них стремительно быстро появляются гаджеты и различные устройства. Поэтому будет хорошо, если в комнате будет достаточное количество розеток.

Напомним, ранее мы предложили несколько вариантов, как можно сделать вашу гостиную более уютной.
дети, ребенок, освещение, гаджеты, Лилия Ребрик, детская комната, засыпать

Вы сейчас просматриваете новость "Как правильно обустроить детскую комнату: советы от Лилии Ребрик". Другие Статьи о психологии смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Психология

Учиться никогда не поздно. Фото: pixabay

Как научиться чему угодно в любом возрасте: практичные советы

Сегодня, 11:51

Пробейте психологические барьеры на пути к обучению, и вскоре вы увидите, какие преимущества это дает – в том числе и более острый ум

Психология

Дети должны хорошо есть. Фото: pixabay

Что делать, если ребенок не хочет есть: совет психолога

Сегодня, 08:25

Не надо обещать ребенку награду за съеденное, так как это вредно сказывается на его характере
Загрузка...
Загрузка...