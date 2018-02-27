Как правильно обустроить детскую комнату: советы от Лилии Ребрик

Как правильно украсить детскую комнат и чем. Например, ведущая Лилия Ребрик в первую очередь подбирает освещение. Ведь благодаря освещению детскую можно прозонировать: зону для сна, зону для игры, зону для отдыха.

Например, для основного освещения прекрасно подойдут светильники, которые регулируются.

"Вы можете сделать минимально освещение, когда ребенок готовится спать", – говорит Лилия.

Кроме того, в комнате необходимо поставить ночнички. Сейчас их есть огромное количество: в виде различных мультяшных персонажей, животных, солнышка и прочее. Ведь дети боятся засыпать в одиночку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какие обои выбрать для детской

"Что касается розеток и выключателей, то это абсолютный миф, что в детской должно быть минимальное количество розеток", – считает Лилия.

Дети быстро растут и у них стремительно быстро появляются гаджеты и различные устройства. Поэтому будет хорошо, если в комнате будет достаточное количество розеток.

Напомним, ранее мы предложили несколько вариантов, как можно сделать вашу гостиную более уютной.