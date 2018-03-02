Как правильно описать образование в резюме: пять приемов

В каком порядке писать информацию об основном и дополнительном образовании в резюме, а также стоит ли указывать информацию об онлайн-курсах

Чтобы найти хорошую работу, важно составить удачное резюме. Причем пункт об образовании является не менее важным, чем пункт об опыте работы.

Директор по персоналу "Смайл Сервис" Антонина Маринченко рассказала, как оформить сведения о своем образовании, передает The Point.

1. Соблюдайте лаконичность

Нет единого "рецепта", как подать информацию об основном образовании и дополнительном обучении в резюме. Тем не менее, большинство HR-менеджеров и рекрутеров ценят минимализм.

"Выбирайте ключевую информацию. Главное – указать обучение, которое имеет прямое отношение к вашей будущей работе", – отмечает эксперт.

2. Показывайте самое ценное основное образование

Сегодня образование обычно не является основным критерием выбора кандидата, но в резюме его важно указать.

В каком порядке писать информацию об основном образовании в резюме? Или сразу после "шапки", в которой значатся имя, фамилия, желаемая должность (вариант предпочтителен для молодых специалистов), или после блока с опытом работы (для опытных кандидатов).

Классическая формулировка: полное название вуза, годы обучения, факультет, специальность, форма обучения, образовательно-квалификационный уровень. Но можно сократить только до названия вуза и специальности.

Если у вас высокий средний балл или диплом с отличием, можно отметить и это. Но такая информация актуальна для молодых специалистов, которым пока нечего рассказать о результатах работы. Если вы еще учитесь – можно указать год начала обучения и год, в котором вы окончите вуз.

А если у вас несколько дипломов – какой порядок вузов в резюме соблюдать? Есть два варианта. Первый – по хронологии. Но лучше второй – начать с того, который имеет самую высокую ценность для работы, на которую вы претендуете. Ведь часто первое образование не связано с карьерой кандидата, и в резюме не приоритетно.

3. Включайте онлайн-курсы в дополнительное образование

В каком порядке писать информацию о дополнительном образовании в резюме, например, о тренингах, курсах и мастер-классах. Тут, по мнению нашего эксперта, тоже есть два варианта.

Первый – перечислить программы после опыта работы: указать темы, при желании – организаторов, и год обучения.

Второй вариант – включить информацию о получении образования в раздел резюме "Опыт работы". То есть фиксировать: период работы в компании, должность, функциональные обязанности, результат, и лаконично – пройденное обучение. Например, тренинг по эффективным коммуникациям или получение профессиональной сертификации.

Не забывайте и про онлайн-курсы. Сегодня для многих работодателей не имеет значения формат получения знаний, главное – результат. В таком случае можно указать название курсов и указать ссылки на них.

4. Смотрите в будущее

Если вы прошли множество тренингов, не нужно перечислять их все: кроме основного образования, в резюме достаточно 5-7 ключевых программ. Не нужно указывать то, что не касается вашей профессии. При этом учитывайте планы своего развития. Например, если рядовой специалист указывает в резюме, что прошел тренинг по менеджменту, для компании это может стать сигналом о том, что человек планирует развиваться как руководитель. И если у компании есть такие перспективы, на собеседовании рекрутер постарается подтвердить предположение.

Кстати, если вы на данный момент получаете образование или проходите курс, это также следует указать в резюме.

"Допустим, кандидат на должность в IT-компанию проходит курсы по изучению языка программирования Python, – приводит пример Антонина. – Но в резюме это не указано. Если это важно для компании, кандидата, возможно, пригласят на интервью, и информация выяснится во время диалога. Но шансы намного выше, если кандидат добавит эти данные в резюме".

Эта информация может оказаться ключевой. Причем речь о любых знаниях и навыках, важных в рамках вакансии, в частности – изучение иностранного языка.

5. Будьте готовы рассказать о своей мотивации и результатах обучения

"Работодателям важны не так названия программ, как мотивация человека к обучению", – делится опытом Антонина. Важно, кто инициирует участие в тренингах: сам специалист или бывшие руководители? "К тому же, значим не сам факт прохождения обучения, а то, чему специалист научился в своей предметной области", – уточняет эксперт.

В сведениях об образовании в резюме такую информацию не укажешь. Но это важно учесть на будущее – для прохождения интервью: если работодатель поймет, что обучение для вас было отбыванием повинности, и реальных знаний и навыков не принесло – это не несет ценности.

Если же вы уже нашли хорошую работу в отличной компании, читайте, как получить повышение: пять простых советов от HR-директора Google. Никто из нас не знает, где будет работать через 5, 10, 20 лет. Поэтому нужно вырабатывать навыки, которые помогут заслужить повышение не только на нынешней должности, но и другие, новые позиции.