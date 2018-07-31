Спецпроект

Как правильно организовать рабочее место школьника

Ваш ребенок отправляется в школу – очень волнительное время для семьи!

Родителям столько всего нужно продумать заранее – подготовить малыша морально, психологически и физически, собрать ребенка в школу, выбрать первый рюкзак, форму, а также – организовать рабочее место дома. Рассказываем, как это сделать!

В первую очередь нужно выбрать правильное расположение – в меру уединенное, с хорошим естественным освещением. Идеально, если у ребенка отдельная комната, и рабочее место можно обустроить у окна. Игровая зона и зона для отдыха должны быть расположены отдельно, чтобы ничего не отвлекало юного ученика.

Мебель для школьника должна быть удобной, а самое главное – соответствовать росту ребенка. По словам детского хирурга и ортопеда Татьяны Лузан, сформировать привычку правильно сидеть за партой – одна из важнейших задач родителей школьника. Ведь проблемы с позвоночником могут проявиться уже в первый год учебы.

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Стопы ребенка должны полностью упираться на пол, спина – прилегать к жесткой спинке стула, локти свободно располагаться на столе, чтобы ребенку не надо было сутулиться или вытягивать шею. Желательно, чтобы у стула не было подлокотников – опираясь на них, ребенок расслабляет спину. Чтобы ребенку понять, как правильно нужно сидеть, ортопеды советуют некоторое время посидеть за партой на фитболе – это поможет сформировать привычку правильно ставить ноги и не сутулиться.

Обратите внимание на освещение. В идеале при работе свет должен падать слева и спереди для правшей и справа для левшей: при неправильном освещении на тетрадь падает тень. Света из окна может не хватить, так что нужно позаботиться о дополнительном источнике освещения, максимально приближенному к естественному. Это может быть лампа дневного света.

Полки, на которых расположатся книги и тетрадки, должны быть в досягаемости вытянутой руки ребенка, он должен без посторонней помощи и не вставая достать все, что ему будет необходимо.

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Хоть зона учебы и не предназначена для игр, но это не означает, что она должна быть оформлена без фантазии. На полки можно наклеить яркие стикеры, на стену – календарь с любимыми героями или расписание уроков. Немаловажно подобрать яркие и удобные канцелярские принадлежности, которые можно найти у бренда 1Вересня. На стол можно положить яркую подложку, также необходимо будет поставить подставку для книг, органайзер для ручек, карандашей, линеек и прочей необходимой канцелярии. Выбирайте все эти вещи вместе с ребенком, пусть он тоже участвует в оформлении своего рабочего места и проводит там время с пользой!