Как правильно потреблять информацию и не паниковать: 10 простых правил

Психологи утверждают, что лучше всего новости смотреть утром

Научитесь контролировать свои эмоции. Фото: pixabay

Негативные новости – часть современного мира, без которой не обходиться ни один день. Но важно другое – научиться из бешенного потока информации выбирать наиболее достоверную и правильно ее воспринимать, не впадая в панику и не закатывая истерику.

Важно понимать, что есть здоровая, и есть патологическая реакции на новости. Здоровая предполагает простой алгоритм: ты узнала — ты осознала — ты отреагировала. Увы, такой вариант возможен далеко не всегда. Потому сейчас так много людей на грани нервного срыва, которые не знают, куда бросаться и что делать — ведь рыдать в голос и открыто признавать себя паникером как-то неловко.

Вашему вниманию 10 практичных советов от психологов, которые помогут в сложной ситуации.

1. Создай информационный режим. Если нам плохо от большого количества сладкого, мы перестаем кушать торты. С новостями все аналогично. Установи четкое правило: ты проверяешь ленту соцсетей 3 раза в день и 1 раз смотришь выпуск новостей. Все.

2. Кстати, о просмотре новостей. Психологи утверждают, что лучше всего смотреть их утром, будь то телеграм-канал, телевизор или соцсети. Новости, которые мы узнаем после заката, увеличивают тревожность и сильнее воздействуют на наш мозг.

3. Учитывай заложенное в тебе природой. Мы реагируем на страшные новости по одному из трех сценариев: бить, замирать, бежать. Когда речь идет о новостях из соцсетей, обычно бить и бежать сходу не получается — потому мы замираем, зацикливаясь на ужасе и панике, бесконечно прокручивая их в своей голове. Главное, что в такой ситуации нужно сделать, — переместить свою реакцию в другую плоскость. То есть, в "бить" или "бежать".

4. Дай телу нагрузку. Не будем углубляться в физиологию — достаточно понимать, что на стрессовую ситуацию наш организм реагируют определенным образом, и реакция эта закреплена на генном уровне. Напрягаются мышцы, обостряются слух и зрение, учащается сердцебиение, выделяются определенные гормоны — телу неважно, прочла ли ты о теракте или готовишься отразить атаку саблезубого тигра. Потому просто дай ему необходимое для разрядки — физическую нагрузку. Интенсивная тренировка, мытье полов, бег на стадионе — все это отлично подойдет и поможет успокоиться.

5. Если не можешь пока навести порядок во Вселенной, упорядочивай доступное пространство. Ощущение контроля, которое у тебя от этого появится, поможет успокоиться и в глобальном смысле. Разложить и рассортировать вещи, навести порядок на компьютере — особенно если ты закроешь дела, которые наобещала себе давным давно закончить.

6. Сфокусируйся на "здесь и сейчас". Если знаешь о каких-либо практиках mindfulness, то есть осознанности, — используй их. Если нет, начни с простого: концентрируйся на запахах и цветах вокруг тебя, спрашивай: "Что чувствует мое тело? Тепло, комфорт, мягкую поверхность стула?" Чем сильнее ты включена в текущий момент, тем спокойнее будет твой ум.

7. Соблюдай информационную гигиену в соцсетях. Ты можешь читать посты — но не читай комментарии. Дискуссии в соцсетях очень сильно отличаются от того, под что заточен человеческий мозг — здесь мы не можем по-настоящему спорить, перебивая и жестикулируя, чтобы выразить свои эмоции. Потому мы остаемся с ними наедине, не транслируя эмоции другим комментаторам — в итоге запоминается не пост с информацией, а те самые злосчастные возмущение, стыд и гнев, на которые ты потратишь еще несколько часов, чтобы их "усмирить".

8. Если не знаешь, что делать, просто спроси себя: а что в твоих силах изменить прямо сейчас? Собери "тревожный чемоданчик", если это тебя успокоит и даст чувство защищенности. Помоги, если знаешь, кому и как ты можешь помочь физически. Единственная помощь, в которой никто не нуждается, — это информация. Потому воздержись по возможности от желания шерить бесконечные посты по теме, усугубляя панику внутри себя и во всех, кто на тебя подписан. Составь, а лучше запиши список шагов, которые ты будешь предпринимать в случае реальной опасности. Список нужных вещей, необходимых телефонов и важных людей, с которыми нужно будет связаться.

Любые действия, которые сделают безымянный ужас в твоей голове четкой, осязаемой проблемой, пойдут на пользу. Потому что ужас и паника — это монстры под детской кроватью. Их нельзя понять, а значит — победить. А очерченная проблема или даже беда имеет четкие границы. Она существует в реальности, ты четко знаешь, где ее начало, а где конец — а значит, сможешь с ней справиться!

9. Фильтруй все, что происходит вокруг. Если читаешь новости на facebook, найди минуту, чтобы кликнуть на шокировавший тебя заголовок и прочесть сам текст статьи — обычно окажется, что все не так страшно, просто пресса заинтересовала привлечь как можно больше внимания публики, шокируя ее первыми же словами заголовка.

По возможности проводи факт-чекинг — проверяй первоисточник, уточняй, откуда информация. В критические моменты фейки множатся как грибы, потому идеальный вариант — потреблять новости только из первоисточников. Благо, сегодня любой публичный человек или государственный орган общаются с публикой напрямую через соцсети.

Установи фильтры на лишнее — отпишись от всплывающих новостных информеров и нажми на "mute" в телеграм-каналах новостей. Хотя бы на несколько дней, если в целом не можешь без них жить. Тебе нужна эта передышка.

10. Последнее и самое важное. Если новость вызвала у тебя сильную эмоционально-психологическую реакцию, ее необходимо проговорить. Хорошо, если ты регулярно общаешься с личным психологом — но если нет, ты в силах помочь себе сама. Телефонный разговор, обсуждение с подругами могут выполнить роль психотерапевта. При этом специалисты утверждают, что женщине в стрессовой ситуации важно поговорить именно с представительницами своего пола — особый эффект "сестринства", который при этом возникает, помогает нам убить сразу двух зайцев.

Во-первых, ты понимаешь, что твои проблемы — не уникальны, вокруг и рядом такие же люди, их волнуют те же вещи. Во-вторых, ты проговариваешь вслух свои эмоции — таким образом они выходят наружу и теряют абсолютную власть над тобой. Делай все, чтобы защитить себя и близких, не впадай в панику и отчаянье и помни, что хороших, добрых, честных людей вокруг гораздо больше, чем тебе кажется — и это не красивые слова, а статистика.

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