Как правильно прикоснуться к мужчине, чтобы показать ему заинтересованность: пять способов

Лишь 10% всей коммуникации между двумя близкими людьми приходится на вербальное общение

Прикасайтесь друг к другу. Фото: pixabay

Чтобы показать мужчине, что вы в нем заинтересованы, совсем не обязательно лезть из кожи вон. Достаточно будет просто правильно к нему прикоснуться.

Результаты исследований в области психологии показали, что лишь 10% всей коммуникации между двумя близкими людьми приходится на вербальное общение. Большая часть контактов – физическая, и если вы об этом еще не знаете, то вряд ли вам стоит рассчитывать на богатую и успешную романтическую жизнь. Если вы действительно хотите начать ему нравиться, то должны задействовать все доступные вам инструменты, не стоит полагаться только на слова.

Вашему вниманию пять способов, как правильно прикоснуться к мужчине, чтобы показать ему заинтересованность.

1. Прикоснитесь и слегка потрите его руки и плечи.

Мужчинам нравится, когда их трогают за те зоны, над которыми они активнее всего работают в тренажерном зале. Покажите ему, что его усилия по уходу за телом не остались вами незамеченными. Потрогайте его руки и плечи и добавьте сюда немного страсти, потирая эти зоны. Затем можете переходить на новый уровень – массаж.

2. Легкое прикосновение к его ладоням.

Пускай это касание будет застенчивым. Дайте ему понять, что вам хотелось бы подержать его за руку и что вы заинтересованы в близости. Только не переусердствуйте. Пускай именно он возьмет и будет держать ваши руки в своих, а не наоборот. Вы же можете с ним просто какое-то время позаигрывать. Эта тактика постепенно придаст ему храбрости взять вас за руку.

3. Поиграйте с его волосами и шеей.

Это довольно невинный способ инициировать физический контакт с мужчиной. А еще он довольно игривый, скромный и в то же время не менее интимный. Поиграйте с его волосами. Зачешите их назад, а затем расправьте. Мужчине понравится, что вас так заботит его внешний вид. Если только он не метросексуал, который терпеть не может, когда кто-то касается его прически.

4. Аккуратно положите руку на его бедро.

Это очень тонкое и соблазнительное прикосновение. Почти ничего не делая, вы тем самим говорите ему о многом. Именно это делают женщины, когда дают своему партнеру понять, что готовы перевести игру на физический уровень.

5. А если вы достаточно храбры для этого, прикоснитесь к мужчине там, где ему бы этого хотелось больше всего.

К этому стоит прибегать только в том случае, если вы уверены, что он готов к сексу с вами. Быть может это и не лучший вариант для первого свидания, и сперва вам нужно узнать его поближе, понять, что он чувствует по отношению к вам. Но если вы уверены, что он вас хочет, тогда это определенно стоит сделать. Для этого типа физического контакта желательно, чтобы вы были наедине. Но если вы оба достаточно озорные, чтобы рискнуть и провернуть это в людном месте, тогда все может стать намного интереснее и увлекательнее.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил шесть типажей мужчин, которые не подходят для создания семьи. Существует множество типажей мужчин, что идеально проявляют себя на ранних стадиях отношений.