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Как правильно родителям обсуждать с ребенком интимные вопросы: шесть полезных советов

Хорошо, когда оба родителя включены в процесс полового воспитания ребенка

Варвара Левская
Сегодня, 10:52

В жизни каждого родителя наступает момент, когда ребенок задает ему неудобный вопрос интимного характера. Чем отличаются мальчики от девочек, откуда берутся дети, что такое критические дни и подобные вопросы могут застать родителя в врасплох. Тут на помощь может прийти правильная книга с рисунками и пояснением. Но читать такую книгу тоже нужно правильно.

Как правильно говорить с детьми на интимные темы
Как правильно говорить с детьми на интимные темы
Фото: Pexels

Вашему вниманию шесть полезных советов от секс-педагога Юлии Ярмоленко, как правильно родителям обсудить с ребенком интимные вопросы с использованием книги.

1. Не подкидывайте книгу детям тайно

Если вы просто подбросите ребенку книгу для самостоятельного чтения и понимания, то таким образом покажите, что не готовы говорить с ним на эту тему.

2.Обязательно сами прочтите книгу

Чтобы ориентироваться в том, какие вопросы может задать вам ребенок в процессе прочтения книги, вам нужно самим ее прочесть и знать, какая информация там есть.

3. Если ребенок сам еще не читает – обсудите картинки

При этом, если вы сами испытываете неловкость при прочтении ребенку такой книги, то просто признайтесь ему в этом. Малыш точно вас поддержит, если вы его об этом попросите, а не будет с большими глазами смотреть на смущающегося родителя.

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4. Если ребенок уже читает – уточните удобный для него формат прочтения

Возможно, ребенок сам захочет все прочесть, а потом просто обсудить что-то с вами, задать какие-то вопросы. Или вы прочтете книгу вместе и по ходу дела будете обсуждать какие-то моменты. Это обязательно нужно уточнить у вашего ребенка, не навязывая свое желание.

5. Обязательно обсудите прочитанное

Любую книгу важно обсуждать после прочтения, даже если не возникло прямых вопросов. Во-первых, ребенок и сам может постесняться их задать, а во-вторых, он может понять что-то не так. Поэтому здесь будет уместно спросить дитя, что ему больше всего запомнилось, удивило, что оказалось новым. Но, если ребенок не идет на диалог или смущается, тогда вы сами расскажите, что в этой книге зацепило или понравилось вам.

6. Оба родителя в процессе

Хорошо, когда оба родителя включены в процесс полового воспитания ребенка, несмотря на то, какого он пола (как принято было раньше, что мальчикам все рассказывает папа, а девочкам – мама). Вместе обсудить книгу и веселее, и полезнее, и интереснее. К тому же, тогда ни у одного родителя не будет смущения при вопросах интимного характера.

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