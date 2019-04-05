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Как правильно составлять резюме: ТОП-5 советов

Узнайте секреты, как правильно составлять резюме для работы, чтобы его прочитали

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:44
Как правильно составлять резюме. Фото: pixabay.com
Как правильно составлять резюме.
Фото: pixabay.com

Как составить резюме на работу, если у вас нет опыта этой самой работы? Молодым специалистам, лишь начинающим движение по карьерной лестнице бывает нелегко сориентироваться в правильных формулировках и тонкостях составления резюме. А ведь по нему, как по одежке, эйчар составляет первое впечатление о потенциальном работнике, которое может оказаться единственным и последним.

Для начала определимся, что главной задачей для резюме является презентация своего автора в выгодном профессиональном свете, чтобы запрос был прочитан, человека заметили, пригласили на собеседование и в конечном итоге взяли на работу.

Как правильно составлять резюме на работу: структура документа

Основные пункты, которые должны присутствовать в резюме:

  • ФИО, контактные данные, личная информация;
  • должность и желаемый уровень заработной платы;
  • опыт работы;
  • образование;
  • профессиональные навыки;
  • дополнительная информация.

Как правильно составлять резюме на работу: оформление

Как показывает практика, работодатель тратит на просмотр одного резюме не более 10 секунд. Значит, ваше резюме следует оформить таким образом, чтобы вся самая важная информация попала на глаза и была прочитана. Буквально в первых строках необходимо указать всю важную информацию. Здесь также имеют значение отступы, размер шрифта, выделение. Оптимальный размер резюме – страница формата А4. Обязательное условие – грамотность вашего резюме.

Как правильно составлять резюме без опыта работы

Избегайте формулировки "без опыта работы". Работодатели не задерживаются на таких резюме. Если вы метите на определенную должность, то даже ваш опыт обучения, производственной практики или стажировки имеет значение. Вот его и укажите в документе в соответствующей графе. Сделайте акцент на своем потенциале, желании обучаться и продвигаться по карьерной лестнице. А вот опыт работы в другой отрасли вряд ли пригодится для данной должности, он лишь отвлечет внимание эйчара.

Как писать резюме: информация об образовании

У вас еще нет опыта работы, зато есть профильное образование. Вот о нем и следует подробно написать. Также не забудьте включить в резюме тему своих курсовых, дипломной, научной или магистерской работы и все дополнительные курсы, которые вы прослушали. Это свидетельство вашей сильной теоретической базы.

Как правильно составлять резюме: рекомендации

Указание рекомендательных писем и контактов – ценный пункт, как правильно составлять резюме. Пример рекомендаций – это положительный отзыв о вас предыдущего начальника, а также руководителя практики или вашей научной работы.

Напомним, психолог Михаил Лабковский пояснил, почему так важно быть уверенным в себе.

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Источник: Сегодня
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