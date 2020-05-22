Как правильно спать, чтобы высыпаться: 8 советов

После того, как вы выпили кофе, 50% кофеина остается в вашем организме на протяжении еще семи часов

Сон имеет очень большое значение для человека. Он необходим для здоровья, хорошего внешнего вида и настроения. А качество сна важно не меньше, чем его количество. Поэтому, чтобы высыпать, необходимо спать правильно. Как это сделать – читайте далее в статье, где вы найдете 8 полезных советов.

1. Спите в прохладной комнате

Обязательно проветривайте помещение перед тем, как ложитесь спать. Но и во время сна важно придерживаться температурного режима. Считается, что 18 градусов тепла в комнате – идеальная температура для сна.

2. Примите теплый душ

Чтобы хорошо спать, важно расслабиться перед тем, как идете в кровать. Для этого подойдет теплый душ, а если получиться принять теплую ванну – будет еще лучше.

Примите теплый душ перед сном Фото: Depositphotos

3. График сна

Это значит, что важно научиться ложиться и просыпаться в одно и то же время. Причем придерживаться графика важно также на выходные и праздники. Так вы сами запрограммируете себя на этот график и не будете просыпаться уставшим и не отдохнувшим.

4. Приглушенный свет вечером

За несколько часов до сна важно приглушить свет и не включать верхний очень яркий свет, который действует как раздражитель. В то время как приглушенный, способствует спокойной подготовке ко сну.

5. Никаких гаджетов за два часа до сна

С эрой цифровых технологий, когда люди не представляют свою жизнь без гаджетов, многие любят лежа в постели перед сном полистать ленту соцсетей, переписываться в мессенджерах и даже отвечать на письма. Откажитесь от этой привычки и вы значительно улучшите качество своего сна.

6. Медитируйте

Успокоить поток своих мыслей, убрать тревожность, переключить внимание и включить сознание здорово помогает медитация. В интернете можно найти много различных практик – выберите свою и практикуйте перед тем, как ложитесь спать.

Как и сколько лучше спать – смотрите видео:

7. Дозируйте кофе и алкоголь

Кофе блокирует сигналы в мозг, которые говорят о том, что вы хотите спать. Ученые выяснили, что после того, как вы выпили кофе, 50% кофеина остается в вашем организме на протяжении еще семи часов.

В то время алкоголь наоборот – помогает уснуть, но здорово портит качество сна, а также негативно влияет на фазу быстрого сна, когда человек видит сны.

8. Дневной сон

Дневной сон – роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый взрослый. И все же, найти 15 минут на короткий дневной сон – можно. А он в свою очередь очень помогает подзарядиться в течение дня.

Тем временем мы выяснили, как изменить жизнь к лучшему: 10 привычек на каждый день.

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