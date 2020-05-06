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Как правильно ссориться, чтобы не разрушить отношения

Психолог дала советы, как держаться во время семейных конфликтов

Марина Попович
Сегодня, 11:20

Конфликты на карантине участились. Изо дня в день вместе в четырех стенах – это дает о себе знать. Но избегать конфликтов – не вариант, от этого отношения только ухудшаются, ведь недовольство растет, а проблема не решается. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как овладеть искусством конфликта.

Конфликт – это не обязательно ссора или скандал. Конфликтная ситуация означает лишь то, что интересы сторон не совпадают. Можно молча обижаться друг на друга или уйти в открытую конфронтацию. Но оба варианта – не продуктивны. Время учиться конфликтовать качественно.

Как не рассориться на карантине – смотрите видео по теме:

"Используйте "Я-сообщение" – рассказывайте о своих чувствах и мыслях, – советует психолог Наталья Подлесная в программе "Ранок з Україною". – Если ваш партнер говорит то, что вызывает у вас негативные эмоции – скажите ему об этом сразу и открыто".

Вместо того, чтобы сказать "ты меня обижаешь", скажите "мне больно, когда ты так делаешь". Чувствуете разницу? Первая фраза звучит, как обвинение, и вызывает желание обороняться. Во втором случае – вы просто описываете свои чувства и это дает больше шансов, что вас услышат. Не ждите, что ваш партнер сам догадается о ваших чувствах. Как показывает практика – не догадается. А если и заметит ваш обиженный вид, может неправильно понять причину.

Вместо того, чтобы искать виновного, ищите вариант, от которого выигрывают оба.

"Используйте фразы: "Как нам дальше быть?" или "Что нам сделать вдвоем так, чтобы обоим было хорошо?", – комментирует психолог.

Как держаться во время семейных конфликтов
Как держаться во время семейных конфликтов
Фото: Depositphotos

Но если эмоции нарастают, не пытайтесь любой ценой решить конфликт в эту самую минуту.

"Сделайте паузу: два-три вдоха-выдоха и скажите – "конфликт не исчерпан, но давай решим его немного позже", – советует Наталья Подлесная.

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Возможно, через некоторое время, когда вы оба остынете, решение придет само собой. Главное, уважать друг друга.

"Нужно создать такую​​ обстановку, в которой человек будет понимать – даже если вы абсолютно не согласны с ним, все равно готовы выслушать его мнение", – рассказала эксперт в эфире телеканала "Украина".

И главное – уважайте своего партнера, даже если с ним не согласны. Ведь только в крепких и взрослых отношениях можно выдержать конфликт и не отвернуться друг от друга.

Напомним, ранее мы рассказывали, как распознать, испортились ли ваши отношения на карантине, или они всегда были "токсичными".

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