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Как правильно ставить цели и исполнять желания: пошаговая инструкция

Анна Литвинчук пояснила, как правильно достигать того, что вы хотите

Анна Ковпак
Сегодня, 09:30
Записывайте все ваши желания
Записывайте все ваши желания
Фото: Pexels

Человеку всегда чего-то хочется, но далеко не все из этого становиться реальностью. И вся проблема в том, что наши желания в лучшем случае остаются только в нашей голове или вовсе забываются. Дипломированный психолог Анна Литвинчук дала пошаговую инструкцию, как правильно ставить цели и исполнять свои желания.

Как правильно сформулировать и загадать желание – смотрите видео:

Психолог назвала пять главных шагов, которые необходимо преодолеть для достижения своих желаний:

1. Создавайте план шаг за шагом

Когда в плане есть четкие и конкретные подцели, которые можно изменить и определить временные рамки, тогда и цель будет достигаться легче. Но и учитывайте "поправки на ветер". Потому что к 2020 году "хочу машину", даже если вы четко укажите какую, то вы и дальше будете ее хотеть к 2020 году.

Внимание: иметь и хотеть – не одно и то же, обратила внимание психолог.

2. Расскажите другим о своих целях

Сделайте публичное сообщение родственникам, друзьям, коллегам, это добавит вам мотивации и их поддержку. Но будьте и тут предельно искренними, ведь бросать вызов себе – это не одно и тоже с разглагольствованиями.

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3. Подумайте о результате

Помечтайте о том хорошем, что произойдет с вами после достижения цели. Но, психолог призывает, избегать фантазирования, которые только отнимут ваше время и силы.

4. Поощряйте себя

Не забывайте подбадривать и поощрять себя за определенный прогресс на пути к поставленной цели: малые награды должны вас только стимулировать на большие успехи.

5. Записывайте свой прогресс

Заведите дневник, рисуйте графики или рисунки, в которых отмечены основные моменты вашего прогресса и выполнения подцелей. Это помогает лучше концентрироваться и действовать.

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