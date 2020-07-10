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Как правильно воспринимать свои неудачи в жизни

Сегодня, 10:03

Кризис – "ускоритель" тех процессов, которые уже существуют

Когда человек сталкивается с каким-то большим проигрышем, потрясением или кризисом, ему почему-то кажется, что все произошло внезапно. На самом деле, это происходит поэтапно и вы к этому готовитесь, рассказал психолог Михаил Лабковский. На своей странице в Instagram он рассказал, как правильно воспринимать свои неудачи в жизни.

"Мало кто, например, принимает решение о разводе рано утром в воскресенье, попивая чай. Как правило, это происходит после долгих месяцев (или даже лет), когда люди ссорились, отдалялись, отношения портились и все "трещало по швам". Это касается всех сфер жизни. Даже если брать общую экономическую ситуацию", – поясняет Михаил.

Как пережить личный кризис
Как пережить личный кризис
Фото: Pixabay

Например, есть такой финансовый закон: кризис – своего рода трансформатор. Он разрушает то, что уже было полудохлым, но ускоряет те процессы, которые зарождались в обществе и в экономике.⠀

Кризис – "ускоритель" тех процессов, которые уже существуют. А не внезапный разрушитель, который все переворачивает с ног на голову.⠀

По словам Лабковского, финал любого процесса напоминает качели: сегодня чуть получше, завтра – в два раза хуже. И люди порой предпочитают "не замечать", что творится у них под носом.⠀

"Пока не изменит жена. Или не наступит финансовый кризис. Или не предаст партнер, насчет которого уже давно были сомнения", – пояснил эксперт.⠀

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Психолог призывает не винить себя во всех изменениях и кризисах, а воспринимать их правильно. Любой кризис – это не трагедия, а перемена. А любая перемена, при условии, что вы управляете своей жизнью, – перемена к лучшему.⠀

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Тем временем мы выяснили, как перестать сравнивать себя с другими: пять шагов.

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психолог психология неудача Михаил Лабковский
Источник: Сегодня
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