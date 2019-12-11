Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Чем больше мы мечтаем, тем больше наша фантазия визуализирует эту картинку

Чтобы задуманное в новогоднюю ночь сбылось, важно знать, как загадывать желания правильно. Как это делать и почему новогодние праздники особенно способствуют реализации желаний, узнавайте прямо сейчас.

Как правильно сформулировать и загадать желание – смотрите видео:

Написать свою мечту на бумаге, сжечь и бросить в бокал, далее выпить. Это не плохо, но на самом деле к мечте приблизить могут конкретные действия.

По словам психотерапевта Ирины Манохи, чем больше мы мечтаем, тем больше наша фантазия визуализирует эту картинку. Очень важно четко понимать, что я хочу, как я могу этого достичь.

Читайте также: Что подарить на Новый 2020 год согласно знакам зодиака

Психолог Елена Рыхальская говорит, что, если у вас есть мечта, тогда каждый день вы что-то делаете для ее осуществления.

"Если это касается нового авто, то не достаточно только откладывать определенные суммы, следует узнавать как можно больше информации о нем. Помешать мечте сбыться на психологическом уровне может даже обида на кого-то – нужно прощать", – говорит она.

Записывайте свои желания на бумаге Фото: Pexels

По словам психолога, обида блокирует вашу позитивную энергию. Если говорить простым языком: у людей, которые находятся в плохом, обидчивом настроении, мечты не исполняются.

И главное, не ставить точной даты для осуществления мечты. Это подойдет только для конкретных шагов в ее достижении. А если сжигание бумажки с желанием вам дарит хорошие эмоции, это не будет лишним. Особенно в Новогоднюю ночь, объясняют специалисты. Она действительно имеет сильную и хорошую энергетику.

Тем временем мы выяснили, как качественно пoдгoтoвитьcя к Новому году с ребенком: советы по развитию и мотивации.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.