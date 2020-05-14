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Как правильно заканчивать отношения: научный ответ

Американские психологи провели совместное исследование с лингвистами

Анна Ковпак
Сегодня, 12:42

Если вы хотите сказать любую плохую новость, важно не "ходить вокруг да около", а сказать все как есть, как бы грубо ни звучал прямой разрыв. Говорите обо всем сразу и без намеков. Это выяснили психологи из Университета Бригама Янга в США.

Они провели совместное исследование с профессором лингвистики Аланом Мэннингом и Николь Амаре из Университета Южной Алабамы.

По их словам, в начале серьезного разговора лучше всего использовать вводные фразы-штампы типа "нам нужно поговорить".

Расставание – это всегда нелегко
Расставание – это всегда нелегко
Фото: Pixabay

И тем не менее, совсем безболезненно расстаться не возможно – тут психологи не называют никакого рецепта. Но дают подсказку, чего лучше не делать перед тем, как вы решили разорвать отношения.

Самая важная из них: накануне важного разговора не нужно вести себя так, как будто все отлично и ничего не поменялось. А для того, чтобы поставить точку, не нужно идти в излюбленное кафе, заказывать любимый коктейль и между прочим говорить о том, что вы хотите расстаться.

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Таким образом ваш потенциально бывший партнер будет чувствовать себя неприятно, преданным и растерянным, говорят эксперты.

По словам психологов, если вы начнете свой разговор с вводной фразы, то таким образом избавите партнера от лишней прелюдии. А это в свою очередь поможет вам расстаться спокойно насколько это может быть.

Чем живут новые пассии звезд, которые недавно расстались – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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