Как правильно заканчивать отношения: научный ответ
Американские психологи провели совместное исследование с лингвистами
Если вы хотите сказать любую плохую новость, важно не "ходить вокруг да около", а сказать все как есть, как бы грубо ни звучал прямой разрыв. Говорите обо всем сразу и без намеков. Это выяснили психологи из Университета Бригама Янга в США.
Они провели совместное исследование с профессором лингвистики Аланом Мэннингом и Николь Амаре из Университета Южной Алабамы.
По их словам, в начале серьезного разговора лучше всего использовать вводные фразы-штампы типа "нам нужно поговорить".
И тем не менее, совсем безболезненно расстаться не возможно – тут психологи не называют никакого рецепта. Но дают подсказку, чего лучше не делать перед тем, как вы решили разорвать отношения.
Самая важная из них: накануне важного разговора не нужно вести себя так, как будто все отлично и ничего не поменялось. А для того, чтобы поставить точку, не нужно идти в излюбленное кафе, заказывать любимый коктейль и между прочим говорить о том, что вы хотите расстаться.
Таким образом ваш потенциально бывший партнер будет чувствовать себя неприятно, преданным и растерянным, говорят эксперты.
По словам психологов, если вы начнете свой разговор с вводной фразы, то таким образом избавите партнера от лишней прелюдии. А это в свою очередь поможет вам расстаться спокойно насколько это может быть.
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