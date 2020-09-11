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Как восполнить недостаток солнца и предотвратить осеннюю депрессию: отвечают специалисты

11 сентября, 17:49

Недостаток солнца очень сказывается на состоянии человека

Осенняя депрессия – проблема надуманная или настоящая? Психоаналитики говорят, что в это время у них всегда больше клиентов. Почему же возникает это состояние и как можно его предотвратить – читайте в материале.

Сюжет Татьяны Лазарчук
Видео: Сегодня

Осенью день становится короче, чаще идут дожди, чувствуется приближение зимы и холода, и это все может вводить в ужасную депрессию, от которой хочется лечь и никуда не идти.

Эти симптомы хорошо знакомы психологу Маргарите Ипатовой. Каждую осень клиентов у нее становиться больше.

Маргарита Ипатова

Маргарита Ипатова

Психолог

Недостаток солнца очень сказывается на нашем состоянии. В это время обостряются все проблемы, мы быстро устаем и чувствуем истощение. Но это можно предотвратить – начните делать то, что приносит вам удовольствие.

Напишите список из 10 вещей, которые приносят вам удовольствие, и делайте это. И еще один маленький секрет: предлагаю вам подумать о том, что скоро Новый Год, Рождество, подарки и снег.

Диетологи же рекомендуют разнообразить рацион, добавить разноцветных овощей и фруктов. А еще – употреблять больше жиров.

Юлия Поворознюк

Юлия Поворознюк

Диетолог

Жир необходим для хорошей работы мозга. Сливочное масло, жирные сорта рыбы, а также орехи и семечки. Это для улучшения памяти, для улучшения настроения.

Ложиться спать следует до половины одиннадцатого вечера, тогда лучше синтезируется мелатонин и человек лучше высыпается. А эндорфинов придадут занятия спортом. И обязательно надо принимать витамин Д3 – это природный антидепрессант. И тогда плохое настроение точно обойдет вас стороной.

Ранее мы рассказывали, как жить долго и счастливо.

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Источник: Сегодня
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