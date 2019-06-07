Как "приманить" будущего мужа: народные приметы и хитрости, которые помогут быстро выйти замуж

Мы собрали список примет и хитростей, который помогут быстро выйти замуж

Как быстро выйти замуж Фото: pexels.com

Если верить данным Госслужбы статистики, то на 1000 украинских женщин приходится всего лишь 856 мужчин. При этом никто не учитывает, сколько среди них любителей выпить, бывших (и нынешних) заключенных, тиранов и прочих, с кем не особо и хочется строить отношения. Неудивительно, что одинокие девушки все чаще прибегают к помощи разнообразных ритуалов, которые "точно-преточно помогут встретить суженого" и быстро выйти замуж.

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Мы собрали самые известные и, как уверяют опробовавшие их девушки, эффективные способы, а также спросили у психологов, почему "вторая половинка" иногда задерживается в пути.

Тапочковый ритуал: обувь-талисман приведет в дом супруга

Этот способ выйти замуж помог многим женщинам. Купите мужские тапочки, обдумав, какой человек будет их носить. Три дня ходите с ними везде, воображая, что ваш возлюбленный уже рядом — в кафе, кино, на работе и проч. Можно потереть их деньгами, чтобы они привлекли достойного мужчину, или подробно описать на листочке, кто вам нужен, и вложить внутрь: так вы зарядите их на нужного мужчину. Не разрешайте никому их трогать! В полночь третьего дня можно приоткрыть двери в квартиру, поставить тапки носками в квартиру и произнести: "Суженый мой, ряженый, без привычек вредных, а с одними достоинствами, появись!". После этого можно их оставить на видном месте: очень скоро для них найдется хозяин.

Трехцветная кошка: принесет удачу, если приведет котят под вашей кроватью

Считается, что вместе с трехцветной кошкой в дом приходит счастье. Белый цвет символизирует чистоту, черный противостоит негативу и злу, а желтый приносит достаток. Также она может привести за собой мужчину мечты! Но для этого ее нужно взять котенком, а если она вырастет и приведет котят под вашей кроватью — все, считайте, муж уже есть. "Я завела кошку пять лет назад. Когда она родила котят, я отчаялась — не знала, куда их девать! Написала в соцсетях, что отдам в добрые руки. И за одним котенком приехал парень, ставший моим мужем", — рассказала нам киевлянка Ксения.

Кому молиться: Богородице повязывают рушник, а Ксении Петербургской оставляют записки

Есть святые, которые помогают найти вторую половинку. Об обретении супруга можно молиться святым Матроне Московской, Ксении Петербургской (можно прийти к ней на могилу на Смоленском кладбище в Питере и оставить записочку), Петру и Февронии. Попросить о семейном счастье можно святого Николая Мирликийского. Также помогают иконы "Неупиваемая чаша" и "Цвет неувядаемый".

В городе Самбор, недалеко от Львова, можно приложиться к мощам св. Валентина — защитника и покровителя всех влюбленных: его мощи уже более 250 лет хранятся в одном из самых старых храмов города — церкви Рождества Пресвятой Богородицы.

В Киеве, на Подоле, в церкви Святого Николая Притиска есть икона Божьей Матери. Около нее всегда повязано множество рушников: считается, что если повязать его рядом с образом, Богородица придет на помощь и подарит семейное счастье. Женщины при храме говорят, что здесь часто молятся мамы и бабушки, которые просят за дочек и других дорогих им незамужних девушек. Но чтобы точно помогло, вышить свадебный рушник нужно самостоятельно, по всем правилам, в посте и молитве.

Храм Николая Притиска. Богородица дарит семейное счастье. Фото: flickr.com

Цветы страсти: изящные рукоделия во исполнение мечты

Чтобы любовь пришла в дом, нужно вышить (или нарисовать) пионы — цветы страсти, и повесить в своей спальне: этот способ, если верить обсуждениям на форумах, дает практически 100%-ный результат. Чем дольше вышиваешь, думаешь о муже и вкладываешь душу — тем лучше и надежнее эффект. Но это изображение — коварное: как только "вышивальная примета" сработает, через пару месяцев картину из спальни нужно убрать: чувственные и сексуальные цветы могут провоцировать возлюбленного на измены. На гвоздик, освободившийся на стенке, вместо цветов повесьте пару волков, также вышитых или написанных собственноручно: они идеальны для счастливой семейной жизни.

Вышивка, впрочем, работает и в других сферах жизни: чтобы забеременеть, нужно вышить картинку "Почти идеальный" (три ангелочка, легко найти в сети), а квартирный вопрос решают изображением домика.

Все по два: влюбленные утки и парные подсвечники

Окружите себя парными вещами: пусть в спальне стоят два подсвечника, две лампы, две подушки и проч. На стене пусть висит картина с влюбленной парой, а не одинокое дерево. По фэншуй стоит купить прекрасный талисман любви — фигурки уточек-мандаринок. Лучше всего поставить их на юго-западе вашего жилища: там находится зона любви и брака, а рядом разместить какую-то льющуюся воду — например, небольшой фонтанчик. Усилить действие талисмана можно, если рядом "поселить" другие изображения парных пернатых.

Волшебные цветы в горшках: все получится, когда они зацветут

Любовь можно буквально вырастить на подоконнике: для этого достаточно подобрать растение в горшке, которое привлечет в вашу жизнь любовь. Самое необычное и красивое растение — оксалис: его фиолетовые листочки, похожие на клевер, исполняют любые желания. Но оксалис очень капризный и не прощает небрежности в уходе. Приносят любовь цветок спатифиллум (второе название — "Женское счастье") и аихризон ("Дерево любви"). Посадите их в красные горшки, закопайте в землю кольцо или сердечко и поливайте с мыслями о том, что вместе с ними растет и ваша любовь. Хорошо, когда растения в горшках зацветут — значит, очень скоро в вашу жизнь придет возлюбленный.

Письмо из будущего: почта исполнит мечту

Бытует мнение, что для получения желаемого достаточно сформировать запрос дорогому мирозданию, прописав все нюансы. И тут действенный способ — написать самой себе подробное письмо из будущего: "Дорогая Я. Я живу со своим любимым мужем хорошо, у нас много детей/денег, в свободное время мы читаем/гуляем/отдыхаем на Бали, живем за городом/в замке/на берегу океана" и так далее. Чем подробнее и конкретнее опишете жизнь — тем лучше, а перечисляя желаемые качества избранника, учитывайте все, с цветом кожи включительно. Это письмо нужно послать самой себе — и чем экзотичнее и дальше страна, откуда вы его отправите, тем лучше и эффективнее. Полученное письмо спрячьте вместе с бельем.

На свадьбе: потанцуйте с женихом, заполучите булавку невесты и игнорируйте конкурсы

На свадьбе можно не только развлекаться и завидовать невесте, но и заложить фундамент для собственного будущего супружества. Самый популярный и одновременно сложный способ (из-за обилия конкуренток) — поймать свадебный букет. Чтобы не рисковать с ловлей и обойтись без травматизма, заранее попросите невесту припрятать несколько цветочков из букета и просто подарить их вам.

Постарайтесь стать дружкой, особенно если свадьба с венчанием: этот ритуал значительно повышает шансы пойти следующей к венцу. Потанцуйте с женихом (нет, не нужно его отбивать у невесты). А если ваш наряд на свадьбе случайно обольют вином или шампанским — обрадуйтесь: это тоже верная примета скорого замужества. Также считается, что если подшить невесте подол платья или взять себе от ее наряда шпильку или булавку, то тоже очень скоро притянете к себе замужество.

А вот что делать строжайше запрещено: мерять свадебное платье до того, как невеста выйдет в нем замуж, садиться за угол стола и принимать участие в застольных конкурсах.

Не деритесь за букет. Договоритесь о цветке заранее

Места силы: подержать за руку Проню Прокофьевну и зарядиться на Девич-горе

Популярное место, что дарит любовь, — памятник Проне и Свириду из фильма "За двумя зайцами" (Киев). Неясно, почему образ несчастной, обманутой невесты стал покровителем одиноких женщин, но многие признаются, что именно после просьбы к Проне обрели любовь: для этого нужно подержать ее за руку и попросить помочь найти кавалера. Также можно поехать к Девич-горе (село Триполье, Киевщина), где находилось святилище богини Девы. Здесь можно зарядиться женской силой, чтобы быстрее найти мужа.

Двуспальная кровать: купите новую, обновите белье и поставьте в центре комнаты

Чтобы обрести любовь, нужно подготовить для нее плацдарм — то есть купить двуспальную кровать. Если ложе уже есть, но рядом с вами спит только котик (трехцветная кошка) — значит, нужно купить другое постельное белье.



Важно: даже если вторая половина кровати пока пустует — ни в коем случае не занимайте ее всякими полезными вещами: ноутбуком, книжками, косметикой и рабочими документами. Пусть эта сторона будет всегда гостеприимно готова принять человека. А по фэншуй, чтобы сексуальная энергия циркулировала без перебоев, нужно, чтобы доступ к кровати был со всех сторон: место под ней нельзя превращать в склад сезонной одежды и обуви.

Напомним, что ранее мы писали о том, как быстро соблазнить мужчину.

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