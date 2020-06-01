Как привить ребенку уважение к родителям: полезные советы

Доктор Комаровский пояснил, откуда берется это чувство и как достичь этого в семье

Иногда родители сталкиваются с неуважительным отношением детей, что может стать причиной конфликта и выяснения отношений. Во время карантина это даже могло обостриться, поэтому мы писали, как ужиться под одной крышей родителям и детям. Особенно внимательным необходимо быть к этому вопросу, если у вас дома подростки, которые порой довольно дерзко на все реагируют. Как пояснить ребенку, что к родителям необходимо относиться уважительно, рассказал в Instagramдоктор Евгений Комаровский.

"Для того чтобы привить ребенку уважение к отцу, надо постоянно ставить его в такую ситуацию, когда он будет видеть: папа умнее, папа сильнее, папа может! Папа может такое, чего мне не дано, и папа может меня научить", – дает доктор простой, но эффективный способ для родителей.

Как привить ребенку уважение к родителям Фото: pexels

По его словам, очень трудно поставить ребенка в такую ситуацию, если папа, к примеру, общается с дитем раз в день, приходя уставший с работы, а тут еще еда и все остальное. Но очень легко добиться уважения, когда вы с ребенком вместе на рыбалке, когда вы вместе что-то делаете, вместе строите. Когда вы — пример для ребенка.

"Трудно быть лидером теоретически. Современный быт мешает нам становиться лидерами. Поэтому берем ребенка — и вперед: на рыбалку, на природу, заниматься спортом, становиться примером. Это самое главное!" – утверждает Комаровский.

Доктор поясняет, что так заложено, задумано эволюцией, что взрослые учат детей правилам жизни. Именно этот процесс обучения и является стержнем того, что дети испытывают чувства уважения и благодарности, понимают свою зависимость от взрослых и необходимость подчинения взрослым.

"Если же взрослые детьми не занимаются, если нет реального общения-обучения, так нет и не будет ни уважения, ни благодарности, ни взаимопонимания", – подытожил Комаровский.

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