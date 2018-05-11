Как произвести хорошее первое впечатление на людей: девять шагов

Первое впечатление составляется уже в течение первых семи секунд, когда вы впервые видитесь с человеком

Научитесь слушать собеседника. Фото: pixabay

"Первое впечатление всегда обманчиво", – популярная фраза, но она не всегда срабатывает. А вот о том, что нужно произвести хорошее первое впечатление, никто и не спорит.

Это важно будет в любых сферах жизни – на свидании, на собеседовании, во время знакомства с важными для вас людьми.

К слову, первое впечатление составляется уже в течение первых семи секунд, когда вы впервые видитесь с человеком и обоюдно решаете для себя, вызывает ли собеседник симпатию или нет.

Чтобы производить хорошее первое впечатление, достаточно воспользоваться девятью советами.

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1. Будьте собой

Первая и самая важная вещь – быть собой. Человек может почувствовать, что вы находитесь в стрессе, и это определенно не то первое впечатление, которое вы, наверное, хотите оставить о себе.

2. Улыбайтесь

Улыбка – лучший способ расположить к себе и показать свою доброжелательность. Улыбаясь, вы демонстрируете другому человеку, что не испытываете никакого негатива, и у вас нет дурных мыслей. Дружелюбные люди всегда кажутся намного более приятными и легкими в общении.

3. Выглядите хорошо

Будь то важная встреча или свидание вслепую, вы всегда должны выглядеть безупречно. Подбирайте одежду в соответствии с ситуацией и помните: первое, что неизбежно привлекает внимание человека, – это то, как вы выглядите. Кроме того, это даст вам возможность чувствовать себя комфортно и уверенно.

4. Соберите необходимую информацию заранее

Подумайте об этом как об экзамене! Вам нужно максимально выгодно преподнести себя, не так ли? Чем больше вы знаете о человеке, тем легче вам избежать неудобных моментов тишины и неловких пауз. Если это собеседование, то изучите компанию и ее топ-руководителей, а также разузнайте, каковы их ожидания от сотрудников и ваши возможные обязанности. Если это первое свидание, продумайте список интересных тем для разговора.

5. Больше слушайте

Быть внимательным слушателем – это одно из самых важных требований. Говорите коротко и по существу, позволяя вашему собеседнику вести разговор. Каждый человек любит, когда его слушают, и очень это ценит. Вам нужно выглядеть вовлеченно и заинтересованно, чтобы умело поддерживать вашу беседу.

6. Делайте комплименты

Говоря людям приятные слова, вы повышаете их самооценку. Они станут чувствовать себя более уверенными и вести себя с вами открыто, поэтому вам будет легче с ними общаться. Один очень важный момент – не льстите и не делайте фальшивые комплименты, потому что люди могут ощутить неискренность, а это очень неуважительно с вашей стороны.

7. Проявляйте чувство юмора

Вы знаете, как все мы ощущаем себя хорошо и расслабленно в компании веселых и позитивных людей. Уместные шутки время от времени снимают стресс и напряжение, и вы выглядите как уверенный и оптимистичный человек. Однако юмора должно быть в меру, а сами шутки не должны звучать как насмешки.

8. Отключите свой мобильный телефон

Или поставьте его на беззвучный режим. Если вы станете постоянно на него отвлекаться, то вряд ли этим произведете хорошее впечатление на собеседника. Ничто не убивает настроение больше, чем чей-то постоянно работающий телефон. Не отвечайте на звонки, если человек, с которым вы общаетесь в данный момент, сидит прямо перед вами.

9. Следите за языком своего тела

Этот момент может показаться не очень существенным, но он, на самом деле, жизненно важен! Когда вы постоянно посматриваете на свои часы, ваш собеседник чувствует, что он вам неинтересен и безразличен. Если вы скрещиваете на груди руки, то это отправляет негативные вибрации и демонстрирует ваше покровительственное и поверхностное отношение к общению.

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