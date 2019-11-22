Как произвести первое впечатление: три верных способа

Помните, что уметь общаться с людьми — это важное искусство, которое необходимо развивать

Как произвести первое впечатление Фото: Pexels

Очень распространенная фраза "встречают по одежке, провожают по уму", конечно же, имеет все основания на существование, но внешний вид – не все. После того, как вас увидели, важно уделить внимание и другим аспектам общения. Вашему вниманию три верных шага, чтобы произвести хорошее первое впечатление.

Как произвести хорошее первое впечатление – смотрите видео:

1.Будьте внимательны и откровенны

Во время общения важно отвечать на вопросы четко, ясно и откровенно, не меняя тему, не отвлекаясь на других людей и не начиная врать. Если не хотите отвечать на какой-то вопрос, лучше четко об этом сказать: "Я бы не хотел отвечать сейчас на этот вопрос" или "Давайте обсудим это в другой раз".

Откровенность важна, если вы в дальнейшем планируете продолжить общение с этим человеком. Если вам что-то не нравится – лучше об этом сказать сразу, только делайте это деликатно и сдержанно. Это все же лучше, чем замалчивать что-то, а потом вывалить на человека все, что у вас накопилось. И помните, что уметь общаться с людьми — это важное искусство, которое необходимо развивать.

2. Естественность

При встрече с новым человеком постарайтесь вести себя максимально естественно. Не придумывайте каких-то специальных историй, не старайтесь казаться кем-то, будьте собой. Естественность действует на людей волшебным образом, покоряя их сердца. Чтобы произвести на кого-то хорошее первое впечатление, просто постарайтесь подчеркнуть ваши сильные стороны.

Три простых способа произвести впечатление Фото: Pexels

3. Честность

Честность – важный фактор в любых отношениях, будь это ваш новый деловой партнер, потенциальный друг или, тем более, любимый человек. Вряд ли кто-то сможет довериться в полной мере, если собеседник не будет честен. Помните, что все, что вы скрываете, рано или поздно все равно станет известно и может разрушить то, что вы так цените.

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