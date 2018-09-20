Как простить обидчика, который не сожалеет о содеянном: пять способов

Работайте над тем, чтобы отпустить прошлое, даже если это будет один маленький шаг за раз

Не держите обиду в себе. Фото: pixabay

Обидеть человека легко, при этом некоторые понимают свою вину, тогда, как другие даже не сожалеют о содеянном.

Самое сложное – научиться прощать, несмотря на всю ту боль, которую вам причинили. Тем не менее если у вас все-таки это получится, вы будете меньше страдать и быстрее оправитесь от этой боли.

Мы не в силах контролировать чужие поступки, но при помощи определенной практики мы можем контролировать то, как мы на них реагируем. Мы составили список, который поможет вам простить человека, который не сожалеет о причиненных вам обидах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какие фразы мужчины хотят слышать чаще от своих женщин

Пять способов, как простить того, кому не жаль

Сфокусируйтесь на себе

Очень многие считают, что прощая, мы снимаем с человека ответственность за всю ту боль, которую он нам причинил. Переключившись с вашего обидчика на себя, вы сможете начать работу над тем, что вы в силах контролировать. Спросите сами себя: Что мне сейчас нужно, чтобы почувствовать себя лучше?

Постарайтесь дать себе то, в чем нуждаетесь. Сосредоточившись на своих потребностях в настоящем, вы перестаете жить в прошлом и начинаете предпринимать активные действия для того, чтобы стать счастливее. Вы должны быть сами для себя в приоритете. Это один из самых мощных способов исцеления.

Отвечайте за свои чувства

Слова и поступки других людей могут ранить нас. Когда мы учимся прощать, мы также должны научиться отвечать за свои собственные чувства. Поначалу это будет сложно, и вы будете винить других за то, что чувствуете. Вы должны понять, что продолжая держать обиду, вы лишь причиняете себе еще больше боли.

Признайте свое влияние на ситуацию

Этот шаг — один из самых сложных в процессе прощения, но все же необходим для личностного развития. Наше Эго хочет, чтобы мы чувствовали обиду и при этом не брали на себя ответственность за свои поступки в сложившийся ситуации. Правда в том, что у всего есть две стороны. Человек, который вас обидел, может и быть бесчувственным, но спросите себя, сделали ли вы что-либо такое, что могло его спровоцировать. Будьте честны сами с собой. Признавшись себе в этом, вы сможете быстрее отпустить негативные чувства, поскольку вы поймете, что никто не идеален и в ссоре обычно виноваты оба человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как перестать требовать от партнера невозможного: три этапа

Перестаньте жить прошлым

Если у вас не получается простить того, кто вас обидел, значит, вероятнее всего, вы снова и снова проигрываете у себя в голове прошлые события. Вы должны понять, что это вам ничем не поможет. Что было, то прошло, и вы не в силах что-либо сделать, чтобы это изменить. Чем дольше вы будете держаться за прошлое, тем сложнее вам будет простить. Вместо того, чтобы снова и снова переживать эти моменты, сосредоточьтесь на настоящем.

Поговорите с тем, кому доверяете

Если в вашей жизни есть человек, к которому вы можете обратиться за его честным мнением, советуем вам так и сделать. Другая точка зрения может помочь вам увидеть то, чего вы не замечаете. Окружающие могут посоветовать вам как научиться прощать, а также поделиться похожими историями из прошлого, которые вдохновят вас.

Чтобы научиться прощать, вам потребуется немало времени и терпения. Будьте с собой помягче. Работайте над тем, чтобы отпустить прошлое, даже если это будет один маленький шаг за раз. Со временем вы обнаружите, что поступки других людей начинают все меньше и меньше на вас влиять и обретете свободу.

Тем временем сайт "Сегодня" выяснил, почему женщина не получает удовольствия от секса: ответ психолога. Чрезмерный контроль свойственен очень тревожным женщинам.