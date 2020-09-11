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Как противостоять буллингу среди детей: личный опыт психолога

11 сентября, 10:40

Исследования показывают, что мальчики чаще, чем девочки, сообщают о физическом издевательстве

С началом нового учебного года всплыла проблема, о которой в последние годы говорят все чаще – буллинг. Что это такое и как ему противостоять, пояснил психолог Вячеслав Халанский и поделился личным опытом, когда его дети столкнулись с буллингом в школе.

Вячеслав Халанский

Вячеслав Халанский

Психолог

Буллинг – это форма агрессивного поведения, при котором кто-то намеренно и неоднократно причиняет другому человеку травму и дискомфорт, что повторяется в течении определенного времени.

Виды буллинга

  • Физические издевательства и повреждения.
  • Социальная изоляция.
  • Обзывания, оскорбления.
  • Сексуальное домогательство со стороны сверстников.
  • Кибер-издевательство (запугивание через электронную почту, социальные сети и другие цифровые средства).

Исследования показывают, что мальчики чаще, чем девочки, сообщают о физическом издевательстве со стороны сверстников. А девочки чаще, чем мальчики сообщают о том, что они являются объектом распространения слухов и сексуальных комментариев.

Как противостоять буллингу среди детей
Как противостоять буллингу среди детей
Фото: скриншот

Исследования также показывают, что нет явной причины издевательства. Скорее всего, могут повлиять индивидуальные особенности, семейные, социальные, школьные и общественные факторы.

Как помочь детям, которые стали жертвами булинга: советы родителям

  1. Слушайте спокойно и предлагайте утешение и поддержку. Не пугайте ребенка своей реакцией. Иначе он закроется и не расскажет. Он в уязвимом положении и стыдится говорить об издевательствах.
  2. Часто дети винят себя в буллинге. Они думают, что делают что-то неправильно или физические особенности провоцируют издевательство со стороны сверстников. Поэтому поддерживайте и учите ребенка не обвинять самого себя.
  3. Хвалите своего ребенка за то, что он говорит вам о своей ситуации. Ему очень тяжело говорить об этом. Если вы будете поддерживать его говорить о себе, это будет хорошей поддержкой для него. Напомните ребенку, что он не одинок и скажите ему о том, что все люди подвергаются издевательству в разные моменты жизни.
  4. Заверьте своего ребенка в том, что вы будете с ним, пока все не решите. Когда ко мне приходят на терапию взрослые, знаете, о чем они чаще вспоминают? О сильной боли от того, что когда-то в пятом классе его обижали одноклассники и родители знали об этом и при этом ничего не сделали.
  5. Сообщите учителю о сложившейся ситуации. Из моей практики я вижу, что когда родители и учителя начинают кооперироваться вместе для решения задачи буллинга, ситуация меняется.
  6. Отнеситесь серьезно к жалобе своего ребенка. Не думайте, что дети сами в школе разберутся. В прошлом году я ходил в школу к своим детям и разбирался с ситуацией, когда мальчики били девочек и наших детей. Как оказалось мальчики периодически издаются над девочками уже несколько лет. Дети плачут на уроке и на перемене. Однако не говорят родителям потому что знают, что те будут игнорировать.
  7. Иногда полезно встретиться с родителями обидчика и поговорить. Но если вы не сможете решить вопрос, тогда нужно задействовать учителя или заместителя директора.

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Все же, если вы почувствуете, что ничего не работает из вышеперечисленного, тогда это повод задуматься над переходом в другую школу. В нашей ситуации мы так и сделали. Мы не жалеем. До этого дети плохо учились, не было мотивации к учебе. Все наши силы уходили на решение проблем в классе. Школа, к сожалению, не была готова правильно решать этот вопрос. Сейчас наши дети отлично учатся. Возрос интерес к учебе.

Как заранее увидеть детскую агрессию – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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