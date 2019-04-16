Как противостоять негативу в социальных сетях: что советуют психологи

Несколько действенных способов не реагировать на негатив в соцсетях

Как противостоять негативу в социальных сетях Фото: pexels.com

Не секрет, что сегодня социальные сети, как источник информации имеют значительный уровень доверия аудитории и осуществляют большое влияние на наше информационное поле. Но нередко мы сталкиваемся со значительным негативом и агрессией в социальных сетях. К информационной безопасности виртуального пространства сегодня нужно относиться осторожно и взвешенно. Как научиться противодействовать негативу из сети, рассказал психолог, директор Института психологии им. С.Костюка Сергей Максименко.

Психолог Сергей Максименко Фото: пресс-служба

Согласно мировой статистике, по состоянию на январь 2018 года в Украине 58% населения пользуются Интернетом – это 22,59 млн человек. Из них – 79% пользуются социальными сетями (13 миллионов человек). Большинство украинцев доверяют соцсетям. Но не вся информация, которая размещена онлайн, является правдивой, полезной и психологически безопасной. Довольно часто социальные сети не являются надежной платформой для получения информации, а наоборот, способствуют разжиганию вражды, зарождению конфликтов и споров.

Виды негатива в соцсетях

Социальные сети – это пространство, где мы нередко выражаем свое возмущение по различным поводам –от некачественных услуг и до политических проблем. Это позволяет нам не только высказать свое мнение, найти единомышленников, сторонников, но и выпустить пар, что превращает нашу ленту новостей на бесконечный поток негатива. Негатив обычно бывает:

сознательным;

преднамеренным;

неосознанным (случайным).

Это всегда проявлением реакции человека или группы людей на текущие события их жизни.

Как бороться с негативом Фото: Pixabay

Как бороться с негативом в социальных сетях

Существует несколько советов, которые помогут противостоять негативу в социальных сетях:

Конструктивный негатив. Пользователь в доступной форме выражает недовольство по поводу чего-то, подкрепляя свои слова фактами и доказательствами. Он не пытается вас обидеть, а лишь говорит о том, что можно было бы улучшить.

Решение:

работать над своим мировоззрением, мыслями;

искренне публично благодарить человека за высказанное мнение;

после разговора можно предложить варианты решения проблемы.

Важно то, что ни в коем случае нельзя удалять такие сообщения. Именно они показывают пользователям, что вы несовершенны. А значит – настоящие, а не идеализированный образ с придуманным имиджем.

Импульсивный негатив. Этот тип можно связать с накопленной злостью. Он обусловливается переходами на личности, обидами и необоснованной критикой. Отличается обобщенными фразами, отсутствием конкретики.

Решение:

подождите пару часов, пока человек "остынет" и уже успеет забыть об этом;

спросите что случилось и в чем заключается проблема. Обычно, пользователь будет отвечать спокойно и расскажет о причинах недовольства в доступной форме.

Важно! Не пытайтесь вести разговор с разъяренным человеком. И ни в коем случае не отвечайте на его сообщения в том же тоне, что и он. Конечно, если вам важна собственная репутация и эмоциональная гармония.

Как противостоять негативу в соцсетях Фото: Pixabay

Заказной негатив. Самый сложный в работе вид негатива в Интернете, так как он имеет определенную цель, подготовку и организацию. Обязательно уточняйте факты – дату и место, подробности ситуации, в которых принимают участие сотрудники. Конкурентов, которые заказали негатив, легко поймать на лжи, так как описываемая ситуация – вымышленная. Сравнивайте негативные отзывы между собой, один и тот же человек будет писать примерно одинаково, даже с разных аккаунтов. Обратите внимание на время появления, их количество за определенный срок.

Решение:

требуйте аргументов и обоснований критики;

если доказательств нет, будьте уверены – негатив заказной.

Публичные переписки в комментариях избавят вас от необходимости удалять подобные сообщения.

Троллинг. Такой негатив появляется от людей, которым просто нечем заняться. Они будут пытаться всеми способами вывести вас из себя с помощью провокаций.

Решение:

игнорировать. Нет ничего хуже для человека с дефицитом внимания, чем игнорирование попыток это внимание к себе привлечь;

Удалять и блокировать. Это касается случаев, когда троллинг выходит за пределы разумного и первый вариант не помогает.

Не обращайте внимания на таких агрессоров. Только так вы сможете контролировать собственное информационное поле.

Смотрите также видео – как избавиться от негатива в своей жизни:

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