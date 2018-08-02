Как проявить свою преданность на старте отношений: совет психологов

Мнение психолога совпадает с советами дейтинг-коуча

Цените друг друга. Фото: pixabay

В эру соцсетей и приложений для быстрых знакомств проявить серьезность своих намерений можно гораздо легче, чем раньше. Достаточно просто удалить подобные приложения и аккаунты с сайтов знакомств, чтобы проявить преданность и начать доверительные отношения.

О этом сообщили известные психологи, передает "Новое время".

"Удаляя эти приложения со своего смартфона, человек доказывает, что он серьезно относится к отношениям и намерен строить крепкую связь с партнером", – утверждает известный психолог Мэделин Мейсон Роунтри.

Ее мнение совпадает с советами дейтинг-коуча Джеймса Приса, который считает удаление приложений для поиска партнера основой потенциально успешных отношений:

"Это важный шаг на пути к построению серьезных доверительных отношений. Таким образом, вы демонстрируете партнеру, что ваш поиск окончен и вы готовы к началу нового этапа в своей жизни".

Однако, он также добавляет, что с удалением приложений и аккаунтов с сайтов знакомств не стоит торопиться:

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"Если вы только начали встречаться, вам не стоит торопиться. Подождите момента, когда вы начнете спать вместе в одной квартире и говорить о будущем. Это, вероятно, наилучшее время для очищения пространства в своем смартфоне и сердце для нового партнера", – добавляет он.

Тем временем другой психолог пояснил, где найти и как сохранить любовь. Михаил Лабковский говорит, что вы постоянно привлекаете партнеров со строго определенным набором качеств.