Как проявить свою преданность на старте отношений: совет психологов
Мнение психолога совпадает с советами дейтинг-коуча
В эру соцсетей и приложений для быстрых знакомств проявить серьезность своих намерений можно гораздо легче, чем раньше. Достаточно просто удалить подобные приложения и аккаунты с сайтов знакомств, чтобы проявить преданность и начать доверительные отношения.
О этом сообщили известные психологи, передает "Новое время".
"Удаляя эти приложения со своего смартфона, человек доказывает, что он серьезно относится к отношениям и намерен строить крепкую связь с партнером", – утверждает известный психолог Мэделин Мейсон Роунтри.
Ее мнение совпадает с советами дейтинг-коуча Джеймса Приса, который считает удаление приложений для поиска партнера основой потенциально успешных отношений:
Однако, он также добавляет, что с удалением приложений и аккаунтов с сайтов знакомств не стоит торопиться:
"Если вы только начали встречаться, вам не стоит торопиться. Подождите момента, когда вы начнете спать вместе в одной квартире и говорить о будущем. Это, вероятно, наилучшее время для очищения пространства в своем смартфоне и сердце для нового партнера", – добавляет он.
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